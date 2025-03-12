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«Относиться как к террористам» - Путин надел камуфляж и жестко высказался о наемниках и пленных 0

В мире
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
«Относиться как к террористам» - Путин надел камуфляж и жестко высказался о наемниках и пленных

Путин: Иностранные наемники ВСУ не попадают под действие Женевской конвенции

Россия гуманно относится ко всем военнопленным, однако иностранные наемники, воюющие на стороне украинских войск, не попадают под действие Женевской конвенции. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания в одном из командных пунктов в Курской области.

Глава государства также подчеркнул, что к украинским военным, взятым в плен в регионе, необходимо относиться как к террористам.

Ранее Путин предложил «особо подумать» насчет создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Кроме того, он отметил, что российские силы должны в ближайшее время полностью освободить Курскую область от противника.

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