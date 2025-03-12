«Относиться как к террористам» - Путин надел камуфляж и жестко высказался о наемниках и пленных

Россия гуманно относится ко всем военнопленным, однако иностранные наемники, воюющие на стороне украинских войск, не попадают под действие Женевской конвенции. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания в одном из командных пунктов в Курской области.

Глава государства также подчеркнул, что к украинским военным, взятым в плен в регионе, необходимо относиться как к террористам.

Ранее Путин предложил «особо подумать» насчет создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Кроме того, он отметил, что российские силы должны в ближайшее время полностью освободить Курскую область от противника.