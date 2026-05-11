Вопреки ожиданиям и прогнозам, руководство партии "Прогрессивные" не стало делать резких движений и решило продлить агонию этого правительства. Сегодня по итогам заседания правления партии "Прогрессивные" было принято решение... пригласить на разговор в сеймовскую фракцию "Прогрессивные" Эвику Силиню. Лишь после этого разговора партия определится со своими дальнейшими шагами. Сообщая об этом на пресс-конференции, глава парламентакой фракции "Прогрессивные" и кандидат в премьеры от этой партии на грядущих выборах Андрис Шуваевс набросился на Эвику Силиню с обвинениями в интригах, в играх и в том, что она, к примеру, бездействовала в связи со скандалом "с растратой средств в деле деревообработчиков". Более того, убежден Шуваевс, премьер еще и покрывала (пыталась защищать) министра земледелия Армандса Краузе из Союза зеленых и крестьян.

Шуваевс утверждал, что ему точно известно: многие представители "Нового Единства" не в восторге от действий своего премьера. При этом никаких доказательств в пользу такой версии лидер "прогрессивных" не привел. Зато сегодня, как известно, "Новое Единство" вышло с заявлением, в котором выразило полную поддержку Эвике Силине.

Так или иначе, но пока де факто правительство продолжает существовать. Примечательно, что, несмотря на "дружескую" атмосферу в коалиции представители "прогрессивных" сегодня примут участие в заседании коалиционного совета.