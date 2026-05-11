«Ждать приказа из Брюсселя никто не будет»: Каспаров — о новой системе обороны стран Балтии

Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гарри Каспаров

Гарри Каспаров.

ФОТО: Youtube

Российский оппозиционер Гарри Каспаров заявил, что в Европе фактически может формироваться новый оборонный альянс, который будет реагировать на возможную угрозу со стороны России быстрее и самостоятельнее, чем действующие механизмы НАТО.

Гарри Каспаров заявил, что в Европе уже могут существовать неформальные договоренности о совместной обороне, хотя официально о создании нового военного блока пока не объявлялось.

По мнению оппозиционного политика, причиной этого стали растущие сомнения европейских стран в скорости и готовности США реагировать на потенциальные угрозы в регионе.

В интервью YouTube-каналу «Ходорковский LIVE» Каспаров отметил, что во времена холодной войны именно военная мощь США считалась главным фактором сдерживания Советского Союза.

Однако сейчас, по его словам, ситуация изменилась.

«Никакого доверия к американцам нет. Понятно, что при Трампе Америка как минимум будет затягивать вопрос участия в боевых действиях», — заявил Каспаров.

Он предположил, что в случае возможного нападения России на страны Балтии решения о военном ответе будут приниматься значительно быстрее и напрямую на месте.

В качестве примера Каспаров упомянул Эстонию и Латвию, где размещены контингенты союзников по НАТО.

По его словам, находящиеся там британские и канадские силы в случае кризиса будут действовать совместно с местными армиями, не ожидая длительных согласований на уровне НАТО.

Речь идет прежде всего о британском контингенте в Эстонии и многонациональной бригаде НАТО под руководством Канады в Латвии.

На фоне войны России против Украины и регулярных инцидентов с дронами вблизи границ стран Балтии тема безопасности региона в последние месяцы стала особенно чувствительной.

В Европе все чаще обсуждают необходимость более самостоятельной системы обороны, способной реагировать на угрозы без длительных политических процедур.

При этом Каспаров подчеркнул, что его выводы основаны не на официальных заявлениях, а на косвенных сигналах и публичных высказываниях представителей стран региона.

«Мы до конца всего не знаем, но то, что формируется новый защитный блок, который реагирует на конкретные сегодняшние проблемы, — это факт», — заявил он.

В последние месяцы дискуссии о будущем европейской безопасности заметно усилились на фоне сомнений относительно дальнейшей роли США в НАТО и возможного возвращения Дональда Трампа к власти.

