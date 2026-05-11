Глава правительства сегодня подписала два распоряжения. А именно:

"Премьер-министр Эвика Силиня в воскресенье, 10 мая, подписала распоряжение об освобождении Андриса Спрудса от должности министра обороны.

Согласно распоряжению, Андрис Спрудс исполняет обязанности министра обороны до 11 мая 2026 года.

С 12 мая 2026 года премьер-министр Эвика Силиня на время до дальнейшего решения берет на себя обязанности министра обороны."

Согласно законодательству, если какой-то министр уходит в отставку или его увольняют, то его обязанности распоряжением премьера возлагаются или на другого министра, или на самого премьера. Эвика Силиня предпочла второй вариант. По слухам, если правительство не развалится и "прогрессивные" согласятся поддержать кандидатуру Райвиса Мелниса, то голосование в Сейме за нового министра обороны может состояться в следующий четверг, 21-го мая - после встречи Мелниса с сеймовскими фракциями и с Верховным главнокомандующим, то бишь с президентом.