«Никто в этой ситуации не выглядит хорошо». Политологи оценили скандал в правительстве 0 209

Дата публикации: 11.05.2026
Изображение к статье: Эвика Силиня и Андрис Спрудс

Эвика Силиня и Андрис Спрудс

"Она должна была его уволить намного раньше", - уверен Юргис Лиепниекс.

Политологи оценили очередной скандал в правительстве - на сей раз связанный с увольнением министра обороны Андриса Спрудса.

Известный политолог Юргис Лиепниекс в социальной сети X так прокомментировал ситуацию: "Спрудс прав - премьер ДОЛЖНА взять на себя ответственность... в первую очередь, и прежде всего за то, что не уволила Спрудса намного раньше.

...Спрудс выглядел жалким. Единственная причина его отставки - то, что он понял, что в Сейме его все равно снимут.

Что это за дебильный аргумент - ухожу в отставку, чтобы не втягивать вооруженные силы в политические игры? Что? Это была твоя задача - не втягивать вооруженные силы в игры, добиваться доверия общества, закупать беспилотную технику и т.д. У тебя были деньги, у тебя были ВСЕ возможности, вся возможная поддержка. Ты ничего не мог СДЕЛАТЬ".

"Там никто не выглядит хорошо, даже если кто-то из них больше прав. Мне сложно объяснить действия премьер-министра, ведь обычно, если министр созывает пресс-конференцию в таком контексте, то очевидно, что намерен объявить об уходе в отставку. В связи с этим поторопиться сообщить заранее, что министр уволен, можно только в одной из двух ситуаций. Первое - если личные отношения накалены настолько, что это просто эмоционально важно. Второй вариант - если идет не только о конкретном министре, но и о желании выдавить всю партию из коалиции. Я не знаю, какой из этих аргументов самый важный ", - в интервью Латвийскому радио прокомментировала политолог Ивета Кажока и добавила, что "в такой ситуации кажется, что коалиция на этом закончилась".

#Андрис Спрудс #Латвия #увольнение #мнение эксперта #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
