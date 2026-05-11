Уйдут, но... останутся? «Прогрессивные» обдумывают два сценария

Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Глава парламентской фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваевс (в центре)

Глава парламентской фракции "

Как ожидается, в политический кризис может "вмешаться" президент.

Сказать, что ситуация в правительстве кризисная - ничего не сказать! После вчерашнего "соревнования" из серии: кто был первым со своим заявлением - премьер или министр обороны, - ни у "Нового Единства", ни у "Прогрессивных" нет хороших вариантов выхода из данной ситуации. При этом "Прогрессивные" оказались в самом неудобном положении. Если они просто покидают правительство, то есть все оставшиеся два министра уходят в отставку (Швинка и Лаце), то оставшая часть правительства продолжает работать в качестве "технического" правительства и... ждет, когда оппозиция снимет Силиню через Сейм - если, конечно, захочет.

Второй вариант - "Прогрессивные" формально уходят, но... остаются! А именно: под соусом заботы об интересах безопасности страны они заявляют о готовности поддержать назначение профессионального министра обороны, то бишь полковника Мелниса, но при этом не считают себя связанными коалиционным договором. То есть де факто правительство все равно продолжает работать, как "техническое" и премьеру, чтобы провести через Сейм то или иное решение, нужно всякий раз договариваться с оппозицией. Этот второй сценарий кажется самым реалистичным - рискнем предположить, что именно на нем сегодня и остановится правление партии "Прогрессивные".

По слухам, в этот политический процесс попытается вмешаться и президент - он проведет консультации со всеми парламентскими фракциями, дабы узнать, как они видят ситуацию с правительством в оставшиеся до выборов почти 5 месяцев. Поскольку никаких срочных решений Сейму нынче принимать не надо, а уже с 20-го июня депутаты уходят на каникулы до сентября, то правительство может работать или точнее - делать вид, что работает, - и до выборов, то есть до октября. Конечно, при желании, можно быстро - в течении двух недель, то есть еще за май, - сформировать новое правительство. Вопрос только в том, а что оно успеет сделать до ноября или, возможно, до декабря - пока не будет сформировано следующее правительство. Впрочем, в новом правительстве в мае есть свой резон, если... это будет репетицией для такой же коалиции после выборов!

Так или иначе, но сегодня мы можем говорить не только о правительственном кризисе, но и о политическом хаосе.

#выборы #президент #Сейм #коалиция #оппозиция #парламент #правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
