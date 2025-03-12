Евродепутат от Латвии принес благую весть. Новая антироссийская резолюция в ЕП! Что в ней?

Евродепутат от Латвии Рихард Колс поделился о новой антироссийской резолюции в ЕП, которая была принята не без участия Латвии.

«Был переговорщиком в дискуссиях между политическими группами Европарламента, только что 442 голосами «за» была принята резолюция о дальнейшей поддержке ЕС Украины, спустя три года после начала агрессивной войны со стороны России.

В ходе переговоров по резолюции мы добились более сильной позиции в отношении России:

🔹 Призыв полностью запретить или ввести пошлины на российский импорт в ЕС — все экономические потоки, питающие военную машину Кремля, должны быть перекрыты 🔹 Четкое требование конфискации замороженных средств России и их перенаправления на оборону и восстановление Украины 🔹 Ясный сигнал, что Европа должна усилить военную и финансовую поддержку Украины.

В резолюции подчеркивается: поражение Украины неприемлемо, поскольку это станет стратегической катастрофой для всей Европы. Украина борется за нашу безопасность — наша обязанность — обеспечить победу Украины!», - написал политик в своем микроблоге «Х».

Чуть позже он дополнил мысль.

«Что существенно в контексте данной резолюции, в ходе переговоров с политическими группами удалось добиться того, что политика непризнания оккупированных Россией украинских территорий была включена в текст резолюции — и Крым, и другие временно оккупированные территории России по-прежнему принадлежат и будут принадлежать Украине.

Зеленский в последние дни неоднократно подчеркивал нечто подобное, подчеркивая, что Украина не признает оккупированные Россией территории», - отметил евродепутат.