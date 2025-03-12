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Евродепутат от Латвии принес благую весть. Новая антироссийская резолюция в ЕП! Что в ней? 3

Политика
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Евродепутат от Латвии принес благую весть. Новая антироссийская резолюция в ЕП! Что в ней?
ФОТО: Valsts kanceleja

Евродепутат от Латвии Рихард Колс поделился о новой антироссийской резолюции в ЕП, которая была принята не без участия Латвии.

«Был переговорщиком в дискуссиях между политическими группами Европарламента, только что 442 голосами «за» была принята резолюция о дальнейшей поддержке ЕС Украины, спустя три года после начала агрессивной войны со стороны России.

В ходе переговоров по резолюции мы добились более сильной позиции в отношении России:

🔹 Призыв полностью запретить или ввести пошлины на российский импорт в ЕС — все экономические потоки, питающие военную машину Кремля, должны быть перекрыты 🔹 Четкое требование конфискации замороженных средств России и их перенаправления на оборону и восстановление Украины 🔹 Ясный сигнал, что Европа должна усилить военную и финансовую поддержку Украины.

В резолюции подчеркивается: поражение Украины неприемлемо, поскольку это станет стратегической катастрофой для всей Европы. Украина борется за нашу безопасность — наша обязанность — обеспечить победу Украины!», - написал политик в своем микроблоге «Х».

Чуть позже он дополнил мысль.

«Что существенно в контексте данной резолюции, в ходе переговоров с политическими группами удалось добиться того, что политика непризнания оккупированных Россией украинских территорий была включена в текст резолюции — и Крым, и другие временно оккупированные территории России по-прежнему принадлежат и будут принадлежать Украине.

Зеленский в последние дни неоднократно подчеркивал нечто подобное, подчеркивая, что Украина не признает оккупированные Россией территории», - отметил евродепутат.

#европарламент #политики
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Комментарии (3)

  • ТТ
    Тим Тим
    12-го марта

    А так же арестовать все природные рессурсы на территорти РФ,направить их в пользу укрии и получить губозакаточные механизмы для всех членов ЕП,а так же потребовать от мёртвого осла уши лично от президента РФ.

    52
    1
  • lg
    lo gos
    12-го марта

    Полностью бесполезный человек. Он хочет сказать, что данные санкции могут улучшить жизнь в Латвии?

    64
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го марта

    Примерно каждые 80-100 лет европейское отребье собирается в кучку и идёт грабить Россию. Получает по сусалам, воспитывает обиженных деток, те - в нуков и науськавиют их снова идти на Россию (и опять получить по сусалам). Нынешние детки-внуки отребья оказались чуть поумней: они пытаются пограбить Россию чужими руками, а сами кучкуются по всяким сомнительным учреждениям и пишут антироссийские бумажки. То есть тоже набиваются получить по сусалам, но позже...

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