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Англичан собираются призывать в «армию граждан» для войны с Россией 0

В мире
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Пора готовиться к боям в снегах Евразии.

Пора готовиться к боям в снегах Евразии.

"Когда мир меняется так быстро, важно, чтобы мы не цеплялись за старые предположения".

В Британии продолжаются разговоры относительно введения обязательного призыва. Министр межправительственных отношений Пэт Макфадден заявил, что руководство страны не рассматривает возможность введения призывной военной службы, чтобы подготовить страну к потенциальной войне. Однако, по словам политика, в будущем могут потребоваться решения, чтобы отреагировать на «новую реальность», в которой мы сейчас живем. Кроме того, он добавил:

"Когда мир меняется так быстро, важно, чтобы мы не цеплялись за старые предположения. Я думаю, что премьер-министр в последние недели сыграл огромную роль в реагировании на эту ситуацию и объяснении ее общественности. Вот почему было необходимо решение об увеличении расходов на оборону. Возможно, именно поэтому в будущем необходимы другие решения, которые реагируют на новую реальность, и что нас не застанут врасплох в связи с тем, что мы работаем, ориентируясь на прошлое".

В соответствии с планом, обнародованным ранее, выпускники школ будут обязаны провести год на постоянной службе в Вооруженных силах или волонтерстве в таких организациях, как полиция или Национальная служба здравоохранения. Хотя отмечается, что только 10 процентов 18-летних, как ожидается, воспользуются вариантом полной военной комиссии на 12-месячный период, остальные будут работать только одни выходные в месяц.

Начальник британского генштаба, генерал Патрик Сандерс ранее заявил, что Британия больше не может рассчитывать на небольшую профессиональную армию и должна готовить «армию граждан» на случай масштабной сухопутной войны.

Выступая с этим тезисом на Международной конференции по бронетехнике в среду в Лондоне, генерал Сандерс не сказал впрямую, что эта война будет с Россией, но заметил, что именно к отражению российской угрозы готовятся союзники Британии на востоке и севере Европы.

Как отмечает британская пресса, под «армией граждан» начальник генштаба подразумевает не введение призыва на воинскую службу — против него решительно настроено правительство — а, скорее, подготовку резерва и создание в армии такой структуры, которая позволит быстро мобилизовать, вооружить и поставить в строй большое количество живой силы.

«Нам нужна армия, приспособленная к тому, чтобы быстро разрастись, чтобы выставить первый эшелон, обеспечить второй эшелон и обучить и снарядить армию граждан, которая пойдет следом», — сказал генерал Сандерс.

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