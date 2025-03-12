В повестке дня завтрашнего пленарного заседания Сейм значится ежегодный отчет правительства и планы на перспективу. Отчет представит сама Эвика Силиня, при этом в списке записавшихся для участия в дебатах уже на момент подготовки этого номера в печать значится 27 депутатов. Потом слуги народа могут пойти на трибуну по второму кругу…

По завершению дебатов о докладе правительства депутаты наверняка одобрят в нулевом чтении, то есть передачу профильной комиссии, законопроекта, который вводит запрет на посещение Российской Федерации и Республики Беларусь некоторым категориям граждан Латвии. Так, в частности, нельзя будет въезжать в упомянутые страны носителям госсекретов, работникам полиции, налогово-таможенной полиции, прокуратуры, тем, кто отвечает за безопасность критической инфраструктуры… Ожидается, что в процессе обсуждения законопроекта список лиц, которым въезд в РФ и РБ заказан, будет расширен, в том числе и за счет самих депутатов Сейма!

В повестке дня и принятие изменений в закон о финансировании медицинской помощи. Согласно подготовленным поправкам, впредь на оплачиваемые государством медицинские услуги, смогут претендовать только лица, задекларированные или работающие в Латвии.