Baltijas balss logotype

Отчет Эвики Силини, запрет на выезд и бесплатная медицина для местных жителей. Что обсудит Сейм? 0

Политика
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Завтрашнее заседание парламента будет очень долгим - ожидаются длительные дебаты по работе правительства.

В повестке дня завтрашнего пленарного заседания Сейм значится ежегодный отчет правительства и планы на перспективу. Отчет представит сама Эвика Силиня, при этом в списке записавшихся для участия в дебатах уже на момент подготовки этого номера в печать значится 27 депутатов. Потом слуги народа могут пойти на трибуну по второму кругу…

По завершению дебатов о докладе правительства депутаты наверняка одобрят в нулевом чтении, то есть передачу профильной комиссии, законопроекта, который вводит запрет на посещение Российской Федерации и Республики Беларусь некоторым категориям граждан Латвии. Так, в частности, нельзя будет въезжать в упомянутые страны носителям госсекретов, работникам полиции, налогово-таможенной полиции, прокуратуры, тем, кто отвечает за безопасность критической инфраструктуры… Ожидается, что в процессе обсуждения законопроекта список лиц, которым въезд в РФ и РБ заказан, будет расширен, в том числе и за счет самих депутатов Сейма!

В повестке дня и принятие изменений в закон о финансировании медицинской помощи. Согласно подготовленным поправкам, впредь на оплачиваемые государством медицинские услуги, смогут претендовать только лица, задекларированные или работающие в Латвии.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу 5
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео