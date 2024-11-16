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«Латвии пора начать думать о том, в каком новом союзе мы будем через десять лет» - Кирштейнс 5

Политика
Дата публикации: 16.11.2024
BB.LV
«Латвии пора начать думать о том, в каком новом союзе мы будем через десять лет» - Кирштейнс

Депутат Сейма Александр Кирштейнс выразил достаточно пессимистичное мнение по поводу будущего ЕС.

По его словам, учитывая нынешние тенденции, Латвии пора начинать думать о новых союзах.

«Германия быстро разваливается в экономическом и военном отношении на наших глазах. Ее экономика, которая была движущей силой ЕС, держалась на таких китах, как дешевая энергия атомных электростанций и российского газа, автомобильная промышленность и химическая промышленность», - указал Кирштейнс в своем микроблоге «Х».

Политик утверждает, что все это было тихо ликвидировано «под давлением зеленых балаболов, закрывающих атомные станции, автозаводы и химические заводы, использующие природный газ в качестве источника сырья».

«У лидеров ЕС нет ответа, как остановить развал, а мы в Латвии должны начать думать о том, в каком новом союзе мы будем через десять лет!», - отметил депутат.

#политики #кирштейнс
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Комментарии (5)

  • MI
    Marija Ivanova
    17-го ноября

    ну вообще-то у германии до сих пор в плане милитаристики масса ограничений. Ну а в остальном договорятся. Одна ветка северного потока осталась, кнопку нажали и погнали. Это всё законы, которые как приняли, так и переписали.

    2
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    17-го ноября

    Про зеленых хоть что то сказал. А лидеры ес это козлы,тянущие баранов в жерло развала.

    6
    0
  • РЖ
    Реджи Жилкин
    16-го ноября

    Кто то спит и думает о союзе: то Советский, то Европейский…

    8
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    16-го ноября

    А какому союзу будет нужно государство с отрицательным ростом экономики и населением состящим из пенсионеров и чиновников и обслуживающего персонала военных баз(навряд ли через 10 лет здесь остануться налогоплательщики,которые производят ВВП).

    71
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    16-го ноября

    БРИКС:))

    62
    6
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