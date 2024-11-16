«Латвии пора начать думать о том, в каком новом союзе мы будем через десять лет» - Кирштейнс

По его словам, учитывая нынешние тенденции, Латвии пора начинать думать о новых союзах.

«Германия быстро разваливается в экономическом и военном отношении на наших глазах. Ее экономика, которая была движущей силой ЕС, держалась на таких китах, как дешевая энергия атомных электростанций и российского газа, автомобильная промышленность и химическая промышленность», - указал Кирштейнс в своем микроблоге «Х».

Vācija ekonomiski un militāri strauji sabrūk mūsu acu priekšā. Tās ekonomika, kas bija ES dzinējspēks, turējās uz tādiem vaļiem kā lēta enerģija no AES un Krievijas gāzes, autobūve, un ķīmiskā rūpniecība. Tas viss ir klusi izdzisis zem zaļo murgotāju spiediena, slēdzot… https://t.co/vF0B0Xowwg — Aleksandrs Kiršteins🇱🇻 (@akirstei) November 16, 2024

Политик утверждает, что все это было тихо ликвидировано «под давлением зеленых балаболов, закрывающих атомные станции, автозаводы и химические заводы, использующие природный газ в качестве источника сырья».

«У лидеров ЕС нет ответа, как остановить развал, а мы в Латвии должны начать думать о том, в каком новом союзе мы будем через десять лет!», - отметил депутат.