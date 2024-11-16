«Когда находишься в своем пузыре, кажется, что все думают одинаково» - Ринкевич о проблеме латвийского общества

«Я не знаю, что должно произойти, чтобы пришло это понимание. Один министр лжет, глядя в глаза, другой – пустословит, третий - представляет сферу, в которой он не понимает ничего. К сожалению, общество принимает это, потому что большинство считает, что протесты и критика ничего не изменят. Но что должно произойти, чтобы министр сказал: извините, я был неправ! Может, их нужно «пнуть»?», - задала вопрос президенту публицистка.

«У нас есть Конституция, в которой записано: Кабинет Министров состоит из Премьер-министра и приглашенных им министров. У нас парламентская страна. Вы хотите каких-либо радикальных изменений в этих правилах? Тогда нам уже придется обсуждать поправки в Конституцию. Я уже и так сказал слишком много. Политологи склонны говорить, что я перешел границы (смеется). Но я неоднократно говорил, что не могу выполнять работу ни Сейма, ни правительства.

Я постарался сделать достаточно, чтобы повлиять на различные ситуации, которые можно повернуть во благо. Однако меня очень беспокоит отсутствие диалога между властью и обществом.

У нас либо происходит какой-то переполох, и тогда что-то меняется, либо каждый сидит в своем пузыре, не слушая, что говорят «обитатели» других пузырей. Раздробленность общества очень выражена. Когда вы находитесь в своем пузыре, вам начинает казаться, что все думают одинаково.

Но когда я бываю в регионах Латвии, понимаю, насколько разные у нас люди, насколько различаются их мнения. Одна из функций президента – слушать. Я слушаю. И тогда я хочу сказать Сейму и правительству: притормозите»», - указал президент.