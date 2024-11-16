«Когда находишься в своем пузыре, кажется, что все думают одинаково» - Ринкевич о проблеме латвийского общества

Президент Латвии Эдгар Ринкевич дал интервью «Неаткариге», где, помимо прочего, ответил на претензии Элиты Вейдемане по поводу нынешнего правительства.
«Я не знаю, что должно произойти, чтобы пришло это понимание. Один министр лжет, глядя в глаза, другой – пустословит, третий - представляет сферу, в которой он не понимает ничего. К сожалению, общество принимает это, потому что большинство считает, что протесты и критика ничего не изменят. Но что должно произойти, чтобы министр сказал: извините, я был неправ! Может, их нужно «пнуть»?», - задала вопрос президенту публицистка.
«У нас есть Конституция, в которой записано: Кабинет Министров состоит из Премьер-министра и приглашенных им министров. У нас парламентская страна. Вы хотите каких-либо радикальных изменений в этих правилах? Тогда нам уже придется обсуждать поправки в Конституцию. Я уже и так сказал слишком много. Политологи склонны говорить, что я перешел границы (смеется). Но я неоднократно говорил, что не могу выполнять работу ни Сейма, ни правительства.
Я постарался сделать достаточно, чтобы повлиять на различные ситуации, которые можно повернуть во благо. Однако меня очень беспокоит отсутствие диалога между властью и обществом.
У нас либо происходит какой-то переполох, и тогда что-то меняется, либо каждый сидит в своем пузыре, не слушая, что говорят «обитатели» других пузырей. Раздробленность общества очень выражена. Когда вы находитесь в своем пузыре, вам начинает казаться, что все думают одинаково.
Но когда я бываю в регионах Латвии, понимаю, насколько разные у нас люди, насколько различаются их мнения. Одна из функций президента – слушать. Я слушаю. И тогда я хочу сказать Сейму и правительству: притормозите»», - указал президент.
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