Где только наша республика не состоит! И в Евросоюзе, и в НАТО, и в еврозоне. Но это-то все более-менее понятные величины, а вот такая загадочная структура, как ОЭСР, по-прежнему для большинства наших людей покрыта туманом.

Тем не менее именно от лица этой организации местные власти принимают важные решения, порой весьма необъяснимые.

По заветам госсекретаря Маршалла

Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) позиционирует себя как «международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики».

Создана она была в далеком 1948 году под названием Организация европейского экономического сотрудничества для координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла. Европа тогда лежала в руинах, и по ней, как пожар, распространялись левые идеи. Американский госсекретарь Джордж Маршалл решил завалить Старый Свет деньгами, товарами и технологиями, чтобы привязать его к Америке и не допустить прихода к власти коммунистов, которые уже входили в правительства Франции и Италии.

С тех пор много воды утекло, но штаб-квартира организации по-прежнему располагается в престижном дворце Шато-де-ла-Мюэтт, в Париже. Генеральный секретарь (с 1 июня 2021 года) – Матиас Корманн (Австралия). Руководящим органом ОЭСР является совет представителей стран – членов организации. Все решения в нем принимаются на основе консенсуса.

Можно сказать, что ОЭСР – организация Глобального Запада, хотя в нее входят не только государства ЕС и НАТО. Присутствуют, например, Новая Зеландия, Израиль и Швейцария (которая вообще старается максимально дистанцироваться от всех наднациональных структур), Южная Корея и Япония. Видимо, за хорошее поведение в нее были приняты такие неоднозначные с точки зрения демократии страны, как Мексика и Колумбия, – но ОЭСР это не про права человека, а про следование догматам монетаризма. То есть приватизацию, невмешательство государства в рынок, священное право иностранного инвестора и т.п.

Из всех республик бывшего СССР в нее приняли только государства Балтии – причем отнюдь не одновременно, как в ЕС и НАТО, а Эстонию в 2010 году, Латвию в 2016-м и Литву в 2018 году. По Украине с прошлого года есть отдельное соглашение, рассматривается в перспективе и Молдова. Но, что самое интересное, есть и единственное государство Евросоюза, которое не подпускают к ОЭСР, – это Кипр. Остров Афродиты считается навеки проклятым, с точки зрения присутствия там оффшорных зон, кои считаются воплощением зла.

«Вводя в национальную политику действий рекомендации организации»

Так, по данным Кабинета министров Латвии, поступает наша страна с установками ОЭСР. В ноябре министр иностранных дел Байба Браже («Новое Единство») отчиталась на правительстве о сотрудничестве с влиятельной организацией.

«В данный момент в повестке дня ОЭСР особое внимание уделяется необходимости повысить производительность, чтобы поднять уровень жизни; давлению на занятость, системы социальной безопасности и здравоохранения, которые порождает старение общества; равноправию полов; борьбе с изменениями климата; рамкам регулирования быстрого развития технологий; геополитического напряжения, угрожающего международному сотрудничеству; доверию жителей к государственным институтам и участию в демократических институтах и процессах».

Наша страна отправила в ОЭСР экспертов из Министерства экономики, Министерства земледелия, Министерства благосостояния, Государственной канцелярии, Совета по конкуренции. «Латвия вкладывает (...) как финансовые ресурсы, так знания», – подчеркивает МИД.

А еще в Латвии есть две структуры, на базе коих ОЭСР создала инновационные лаборатории. Таковую честь у нас получили Министерство культуры и Цесисское самоуправление. Хотя, вроде бы, Минкульт под руководством «прогрессивной» Агнесе Лаце это не совсем экономическое учреждение. А может быть, все потому, что хотя у нас в стране не очень важно с народным хозяйством, зато мы хорошо умеем петь и танцевать!

Кого благодарить за закрытие школ

Всех поражает, с какой целенаправленностью Министерство образования и науки в последние годы ликвидирует школы, особенно в провинции. Оказывается, глава ведомства Анда Чакша («Новое Единство») отнюдь не сама это выдумала. «Эксперты директората образования и навыков ОЭСР оказывали поддержку осуществлению политики МОН по инициативе реорганизации школьной сети», – значится в документе МИД Латвии.

Была создана геопространственная модель нашей страны, на которой указывалось, какие самоуправления имеют право продолжать работу школ, а где их требуется закрыть. «Обмен опытом международных экспертов и поддержка Латвии» продолжались в виде всевозможных фокус-групп, дискуссий, опросов. На первый план вышел «зеленый переход, климат и энергетика» – это в отношении Министерства образования и науки, мы напомним!

И, вероятно, чтобы местная детвора не собиралась толпами в школах, которые к тому же надо еще и отапливать большую часть года, по рекомендациям ОЭСР их и закрывают. По крайней мере, никаких прочих качественных изменений в образовании ЛР за последние годы не происходит, ибо результаты экзаменов, какой предмет ни возьми, стремительно падают.

«Инструменты, которые помогают идентифицировать недостаток цифровых знаний»

По мнению ОЭСР, именно таковые необходимы латвийским безработным. Ведь организация, по ее мнению, еще и помощью в сфере занятости занимается! Упор тут делается как раз на всевозможные дигитальные услуги.

Между тем, по моим эмпирическим наблюдениям, именно цифровые навыки как раз и вымывают из народного хозяйства излишки рабочей силы. Вместо того чтобы посадить за кассы еще пяток работниц, сеть супермаркетов ставит несколько терминалов автоматической оплаты. Причем прежде всего банковскими картами – это ведь тоже принцип ОЭСР, чтобы до предела контролировать потоки денежных средств.

Анекдотично, но в нашей стране – члене престижного «клуба богатых и знаменитых» – самые длинные очереди стоят именно что на обслуживание наличкой, так как у несознательного населения имеется некоторый неучтенный объем денюжки, которую оно сокрыло от любимого государства, и теперь жаждет потратить на какую-то вкусняшку. Пока не отобрали!

А ОЭСР копает глубже – теперь организация реализует в Латвии проект по учету покупок гражданами «третьих государств», вероятно, ради расширения санкций в отношении РФ и РБ. Хотя покамест союзная Украина – это тоже «третья», т.е. не еэсовская, страна...

Отдельно стоит обратить внимание на статистику – «ведущим партнером» ОЭСР является в Латвии национальное Центральное статистическое бюро. То самое, что в этом году было поймано на глобальных размеров ошибочности данных, которые заложили неверную основу под всю народнохозяйственную практику.

Собственно говоря, все и так давно знают, что официальные экономические отчеты и подсчеты Латвии суть полный фейк, ведь у нас в структуру ВВП вкладываются такие статьи, как правительственная бюрократия, оборонка и всевозможные спецслужбистско-полицейские структуры.

Впрочем, прежде чем стать автором плана своего имени и лауреатом Нобелевской премии мира, Джордж Маршалл был генералом армии США, начальником генерального штаба и основным инициатором бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.