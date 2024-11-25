Три направления: новый командующий армией ЛР рассказал, куда поведет вверенные ему войска

Необходимо развивать уже существующие ресурсы Национальных вооруженных сил (НВС) для укрепления обороноспособности страны, заявил в интервью на TV3 бригадный генерал, командир Земессардзе Каспар Пуданс, выдвинутый на должность командующего НВС, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что решение президента Ринкевича о его выдвижении не стало неожиданностью, так как этот вопрос был обсужден ранее. Пуданс подчеркнул, что у него есть четкое понимание того, что нужно сделать на этой должности для укрепления вооруженных сил.

В течение своего четырехлетнего срока он планирует использовать имеющиеся ресурсы для защиты страны, развивая тренировки и сотрудничество. По его мнению, развитие должно сосредоточиться на трех приоритетных направлениях.

Первое направление — обеспечение способности реагировать, чтобы предотвратить потерю страны еще до начала возможной войны. Для этого необходимо укреплять оперативные способности и командование.

Второе направление — остановка противника как можно быстрее, что требует усиления возможностей разведки и противодействия мобильности.

Третье направление — развитие способностей уничтожать противника там, где он встречается, включая действия на территории противника.

Говоря о смене руководства в США, Пуданс отметил, что политика избранного президента Дональда Трампа уже заставила задуматься о необходимости совершенствования собственных оборонных способностей. Большинство европейских стран в последние годы увеличили расходы на оборону. Основное значение имеет демонстрация готовности защищать свою страну и регион — через уверенность, учения и коммуникацию.

Добровольная запись на службу в Государственную оборону в этом году была активнее, чем в прошлом, но этого оказалось недостаточно для комплектования состава. По мнению Пуданса, увеличение числа добровольцев связано не только с активностью армии, но и с опытом самих участников службы.

«Зная, что в ближайшие годы общее количество принятых на службу должно увеличиться, нужно думать, как достичь большего числа добровольцев и мотивировать их. Я хотел бы, чтобы большинство записавшихся на службу делали этот выбор осознанно», — сказал он.

Что касается обязательного призыва женщин, Пуданс считает, что этот вопрос требует оценки ряда факторов, в том числе адаптации инфраструктуры, чтобы это не задерживало подготовку военных.

В ближайшее время он планирует встретиться с фракциями Сейма, которые пригласят его для обсуждения его видения задач и вызовов на этой должности.

Как сообщалось ранее, президент Эдгар Ринкевич выдвинул Пуданса на должность командующего НВС.

По информации Министерства обороны, Пуданс служит в НВС с 1994 года и с 22 февраля 2023 года исполняет обязанности командира Земессардзе. Он получил военное образование в Латвийской национальной академии обороны, Балтийском колледже обороны в Эстонии, а также во Французской военной академии. У него есть степень бакалавра в области юриспруденции и магистра в области комплексного управления качеством.

Пуданс имеет более 20 лет опыта службы в НВС, включая службу в Сухопутных силах, Земессардзе и Объединенном штабе НВС. Международный опыт он получил во время миссии в Афганистане и работая военным представителем в НАТО/ЕС в Брюсселе.

Согласно закону о Национальных вооруженных силах, Сейм утверждает командующего НВС на четырехлетний срок и освобождает его от должности по предложению президента.