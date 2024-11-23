«Боевая техника россиян просто тает» - Слайдиньш

«Цифры на самом деле впечатляющие», - заявил в эфире TV24 майор НВС Янис Слайдиньш, говоря о поддающихся проверке военных потерях за последний месяц.

«С 15 октября по 18 ноября Россия потеряла 117 офицеров, и это немало. На самом деле в этом году, я думаю, это самый большой месячный показатель. Обычно [павших офицеров] было 50-60 человек, но, учитывая накал боев, и это не все – они лишь доказуемы. Спустя долгое время убит и генерал-майор, затем полковники, подполковники и самое большое количество, конечно, лейтенанты и старшие лейтенанты.

Всего Россия потеряла 4016 офицеров, это довольно внушительная цифра», - говорит Слайдиньш. Что касается сводки доказуемых потерь боевой техники, то известно, что за последний месяц россияне потеряли 794 единицы боевой техники, а украинцы - 318.

«Что бы вы ни говорили о потерях, но эти цифры доказывают, что боевая техника россиян просто тает. Она просто тает», — подчеркивает майор.

«Не зря появляются подарки от северокорейцев. Мы видим, что русские потеряли за месяц 123 танка - украинцы - 23. Аналогично и бронетехнику, БМП - россияне потеряли 300 БМП, украинцы 32. Это огромная цифра. И это только доказуемое, еще многое не учтено.

Да, у украинцев тоже было около 1000 танков, но цифры на самом деле впечатляющие. Потери боевой техники драматичны. Ну, когда-нибудь закончатся…Россияне параллельно производят, но они не могут производить столько, сколько теряют», - говорит Слайдиньш.