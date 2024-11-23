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«Боевая техника россиян просто тает» - Слайдиньш 12

Политика
Дата публикации: 23.11.2024
BB.LV
«Боевая техника россиян просто тает» - Слайдиньш

«Цифры на самом деле впечатляющие», - заявил в эфире TV24 майор НВС Янис Слайдиньш, говоря о поддающихся проверке военных потерях за последний месяц.

«С 15 октября по 18 ноября Россия потеряла 117 офицеров, и это немало. На самом деле в этом году, я думаю, это самый большой месячный показатель. Обычно [павших офицеров] было 50-60 человек, но, учитывая накал боев, и это не все – они лишь доказуемы. Спустя долгое время убит и генерал-майор, затем полковники, подполковники и самое большое количество, конечно, лейтенанты и старшие лейтенанты.

Всего Россия потеряла 4016 офицеров, это довольно внушительная цифра», - говорит Слайдиньш. Что касается сводки доказуемых потерь боевой техники, то известно, что за последний месяц россияне потеряли 794 единицы боевой техники, а украинцы - 318.

«Что бы вы ни говорили о потерях, но эти цифры доказывают, что боевая техника россиян просто тает. Она просто тает», — подчеркивает майор.

«Не зря появляются подарки от северокорейцев. Мы видим, что русские потеряли за месяц 123 танка - украинцы - 23. Аналогично и бронетехнику, БМП - россияне потеряли 300 БМП, украинцы 32. Это огромная цифра. И это только доказуемое, еще многое не учтено.

Да, у украинцев тоже было около 1000 танков, но цифры на самом деле впечатляющие. Потери боевой техники драматичны. Ну, когда-нибудь закончатся…Россияне параллельно производят, но они не могут производить столько, сколько теряют», - говорит Слайдиньш.

#война рф и украины #мнения
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Комментарии (12)

  • А
    Андрей
    25-го ноября

    Старо предание, да верится с трудом!

    0
    0
  • 24-го ноября

    Россия обладает одним из крупнейших танковых парков в мире. По разным данным, в армии и на хранении у России от 16 до 22 тысяч танков. Это количество может быть сопоставимо только с общим танковым парком НАТО. Однако, с учётом наличия у России устаревших танков на хранении, это цифры могут оказаться почти вдвое большими - по данным на 2024 год, Россия может располагать приблизительно 30 тысячами танков.

    иксперты могут по разному считать. точная цифра засекречена. на 1991 было ок 60 тыс штук. потеря в полях бывшей Украины сотни машин не существенны.

    11
    2
  • 24-го ноября

    что с ибалом кунгс майорс?) военные заводы пашут в 3 смены. зарплаты рабочим самые высокие в рфии

    22
    5
  • 24-го ноября

    УралВагонЗавод в 8 раз увеличил выпуск танков для фронта — Д.А.Медведев.

    16
    4
  • JJ
    Jan Jans
    24-го ноября

    Ха-ха-ха! Повеселил. Цирк под названием "армия из латвиджи" веселит всегда. чего стоят их одухотворенные лица, как у Шварца из "Коммандос". Насмотрелись боевиков.

    28
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го ноября

    Майор! Не позорьте ни свои погоны, ни какую- никакую латвийскую армию, ни латвийское государство. А то по Вашим высерам можно решить что все офицеры ВС обычные продажные и очень недалёкие болтуны.

    19
    5
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Алексей Зиновьев
    24-го ноября

    Да какие эти погоны. Служил в латвийской армии. Знаю цену и уровень этих генералов с соплёй на погоне. Тьфу. Колхозносельское мужичьё. С таким же кругозором.

    11
    3
  • 24-го ноября

    pravosudija.net/search/node/ГосАкт

    доки от Советских Военных Властей в помощь

    4
    5
  • 24-го ноября

    еще один сказочник. Россия медленно перемалывает технику, людей НАТО. пусть скажет сколько утилизировано европейских наемников. идет гражданская война на территории СССР, впервые с 1919-1920. 2 торг компании РФ и УНР утилизируют друг друга. осталась последняя на территории СССР, УНР до июля 2025 процесс ликвидации

    11
    5
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го ноября

    Хоспаде...опять этого жирного "пионтолога" занесли на сайт..🙄

    18
    4
  • AK
    Anton Kvaskov
    24-го ноября

    Слайдиньшь,не техника РФ тает....а твои глупые надежды....

    41
    4
  • AK
    Anton Kvaskov
    24-го ноября

    Слайдишь,расскажи про леопарды абрамсы челленджеры и всякую другую бронетехнику нато....что с ними на фронтах...это фанера!!! Иран и северокорейцы набираются опыта и теста своего оружия.И оно,себя доказало. Ты говорил,ракеты у РФ заканчиваются? Так всетаки,когда кончатся то??? Горе ты аналитик,курам насмех.

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