«Пример, как легко разделить общество!» - Латвийское радио вмешалось в очередной языковой скандал

В латвийском сегменте социальных сетей начался скандал из-за вырванных из контекста слов журналистки Ольги Князевой.
В эфире своей передачи Князева зачитала письмо слушателя, который не слишком лестно высказывался о латышском языке. Слова журналистки и вырезанный отрезок передачи моментально начали распространять местные «дерусификаторы» и прочие возмущенные. Слова самой Князевой и прочих лиц, которые пыталась объяснить ситуацию, никто слушать не стал.
Kņazeva šodien komentēja par русский язык в Латвии, ka krievi "latišskij jazik ņe ļubjat! A što delatj?" Tiem, kuri "nemīl Latvijā latviešu valodu" viens ieteikums - brauciet prom no šejienes! #AtkrieviskoLatvijuhttps://t.co/P8tPzRju2A pic.twitter.com/L9GS1WzBo8— Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) November 21, 2024
November 22, 2024
Latviešu valoda - nav valoda! Par to mums stāsta Latvijas Radio žurnāliste Kņazeva. https://t.co/cRa782wFqJ— Nikita Klimentjevs🇱🇻 (@latvianomerta) November 22, 2024
Te daži Kņazevas atbalstītāji - no Ilzes Viņķeles krieviski līdz Aleksejevam, kurš nesen aizbēga no Latvijas. Un, protams, Fastas un "cilvēktiesību eksperta", kurš iestrēdzis 2000. gadā - Borisa Cilēviča. pic.twitter.com/90MugFpQIS— Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) November 23, 2024
Дошло до того, что вмешаться пришлось и представителям Латвийского радио.
«Латвийское радио осуждает опубликованные нападки на коллегу с Латвийского радио 4 Ольгу Князеву. Обращаем ваше внимание на то, что сказанное ею в программе «Neizrūnasjām» вырвано из контекста и в настоящее время используется для дискредитации как журналистки, так и Латвийского радио, а также раскола общества.
В программе журналистка читает письмо слушателя, затем спрашивает гостей, что сделать, чтобы таких мнений о латышском языке в обществе было меньше.
Мы просим всех пойти глубже и послушать программу, созданную Ольгой. Это служит примером того, как легко разделить общество громкими заголовками, не вдаваясь в суть», - указали представители радио.
Latvijas Radio nosoda publicētos uzbrukumus @LatvijasRadio4 kolēģei Olgai Kņazevai. Vēršam uzmanību, ka viņas teiktais raidījumā "Neizrunājām" ir izņemts no konteksta un šobrīd tiek izmantots, lai celtu neslavu gan žurnālistei, gan Latvijas Radio un šķeltu sabiedrību. Raidījumā…— Latvijas Radio (@LatvijasRadio) November 23, 2024
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