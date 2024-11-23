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«Пример, как легко разделить общество!» - Латвийское радио вмешалось в очередной языковой скандал 1

Политика
Дата публикации: 23.11.2024
BB.LV
«Пример, как легко разделить общество!» - Латвийское радио вмешалось в очередной языковой скандал

В латвийском сегменте социальных сетей начался скандал из-за вырванных из контекста слов журналистки Ольги Князевой.

В эфире своей передачи Князева зачитала письмо слушателя, который не слишком лестно высказывался о латышском языке. Слова журналистки и вырезанный отрезок передачи моментально начали распространять местные «дерусификаторы» и прочие возмущенные. Слова самой Князевой и прочих лиц, которые пыталась объяснить ситуацию, никто слушать не стал.

Дошло до того, что вмешаться пришлось и представителям Латвийского радио.

«Латвийское радио осуждает опубликованные нападки на коллегу с Латвийского радио 4 Ольгу Князеву. Обращаем ваше внимание на то, что сказанное ею в программе «Neizrūnasjām» вырвано из контекста и в настоящее время используется для дискредитации как журналистки, так и Латвийского радио, а также раскола общества.

В программе журналистка читает письмо слушателя, затем спрашивает гостей, что сделать, чтобы таких мнений о латышском языке в обществе было меньше.

Мы просим всех пойти глубже и послушать программу, созданную Ольгой. Это служит примером того, как легко разделить общество громкими заголовками, не вдаваясь в суть», - указали представители радио.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    23-го ноября

    Она рассказала о мнении одного из жителей ( граждан) Латвии. Это ее работа, она журналист. Нечего на зеркало пенять, если морда кривая, а нашей политики морда не кривая, она поскудно- фашистская.

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