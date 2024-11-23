«Пример, как легко разделить общество!» - Латвийское радио вмешалось в очередной языковой скандал

В эфире своей передачи Князева зачитала письмо слушателя, который не слишком лестно высказывался о латышском языке. Слова журналистки и вырезанный отрезок передачи моментально начали распространять местные «дерусификаторы» и прочие возмущенные. Слова самой Князевой и прочих лиц, которые пыталась объяснить ситуацию, никто слушать не стал.

Kņazeva šodien komentēja par русский язык в Латвии, ka krievi "latišskij jazik ņe ļubjat! A što delatj?" Tiem, kuri "nemīl Latvijā latviešu valodu" viens ieteikums - brauciet prom no šejienes! #AtkrieviskoLatvijuhttps://t.co/P8tPzRju2A pic.twitter.com/L9GS1WzBo8 — Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) November 21, 2024

Latviešu valoda - nav valoda! Par to mums stāsta Latvijas Radio žurnāliste Kņazeva. https://t.co/cRa782wFqJ — Nikita Klimentjevs🇱🇻 (@latvianomerta) November 22, 2024

Te daži Kņazevas atbalstītāji - no Ilzes Viņķeles krieviski līdz Aleksejevam, kurš nesen aizbēga no Latvijas. Un, protams, Fastas un "cilvēktiesību eksperta", kurš iestrēdzis 2000. gadā - Borisa Cilēviča. pic.twitter.com/90MugFpQIS — Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) November 23, 2024

Дошло до того, что вмешаться пришлось и представителям Латвийского радио.

«Латвийское радио осуждает опубликованные нападки на коллегу с Латвийского радио 4 Ольгу Князеву. Обращаем ваше внимание на то, что сказанное ею в программе «Neizrūnasjām» вырвано из контекста и в настоящее время используется для дискредитации как журналистки, так и Латвийского радио, а также раскола общества.

В программе журналистка читает письмо слушателя, затем спрашивает гостей, что сделать, чтобы таких мнений о латышском языке в обществе было меньше.

Мы просим всех пойти глубже и послушать программу, созданную Ольгой. Это служит примером того, как легко разделить общество громкими заголовками, не вдаваясь в суть», - указали представители радио.