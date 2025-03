«Россия делает это опять!» - Ринкевич и прочие лидеры ЕС чтят жертв Голодомора

Президент Латвии Эдгар Ринкевич оставил в социальных сетях запись в память жертв событий 1932-1933 годов, напомнив и о сегодняшнем дне.

"Сегодня мы чтим память миллионов украинцев, убитых сталинским коммунистическим режимом во время Голодомора. Россия вновь проводит полномасштабный геноцид против украинского народа. Мир должен встать и противостоять злу прошлого и настоящего", - написал президент.

Today we honour memory of millions of Ukrainians killed by Stalin’s communist regime during #Holodomor. Russia again conducts full scale genocide against Ukrainian people. The world must stand up and resist past and present evil. #HolodomorRemembranceDay pic.twitter.com/ErPYBd6xcl