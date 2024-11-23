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«Россия делает это опять!» - Ринкевич и прочие лидеры ЕС чтят жертв Голодомора 16

Политика
Дата публикации: 23.11.2024
BB.LV
«Россия делает это опять!» - Ринкевич и прочие лидеры ЕС чтят жертв Голодомора

В субботу, 23 ноября, Министерства иностранных дел и чиновники ЕС чтят память жертв Голодомора на территории Украины 1932-1933 годов.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич оставил в социальных сетях запись в память жертв событий 1932-1933 годов, напомнив и о сегодняшнем дне.

"Сегодня мы чтим память миллионов украинцев, убитых сталинским коммунистическим режимом во время Голодомора. Россия вновь проводит полномасштабный геноцид против украинского народа. Мир должен встать и противостоять злу прошлого и настоящего", - написал президент.

В свою очередь, президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что в субботу, 23 ноября, Европа "присоединяется к народу Украины, чтобы вспомнить и отдать дань уважения миллионам жертв Голодомора".

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в этот день его мысли "с этим геноцидом и войной, которая продолжается в этой стране".

"Сегодня мы вспоминаем Голодомор, уничтожение голодом более 6 миллионов человек в Украине между 1932 и 1933 годами по приказу Сталина", – написал он.

Глава МИД Латвии Байба Браже напомнила, что страна признала Голодомор геноцидом в 2008 году. Она отметила, что сейчас Россия продолжает то, что начала 91 год назад – "пытается стереть украинскую нацию с лица земли".

"Тогда с помощью искусственного голода, сегодня – ракетами, снарядами, бомбами, убийствами, изнасилованиями, атаками на порты, энергетические объекты", – отметила Браже.

Министерство иностранных дел Чехии также почтило память жертв.

"Украинское сопротивление не сломали тогда – и российские агрессоры не победят сегодня. Сейчас Украина имеет верных друзей, которые поддержат ее всеми способами", – отметили в ведомстве.

#эдгар ринкевич #голодомор
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Комментарии (16)

  • 24-го ноября

    ПРЕСТУПЛЕНИЯ США. AMERICRIMES. ГЕНОЦИД, ЭКОЦИД, ПСИХОЦИД, КАК ПРИНЦИПЫ ДОМИНИРОВАНИЯ booksonline.com.ua/view.php?book=171983&page=46 #США

    5
    3
  • 24-го ноября

    Английская сволочь Роберт Конквест придумал миллионы жертв советских репрессий ещё до Солженицина xn----8sbeybxdibygm.ru-an.info/новости/английская-сволочь-роберт-конквест-придумал-миллионы-жертв-советских-репрессий-ещё-до-солженицина/

    4
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го ноября

    Смотря видосы как тцкашники совместно с какой то титушнёй отлавливают людей на улицах как скот, смотря на эти усиленые наряды погранохраны на границе укры со странами ес, вооружёные, с собаками, дронами, колючими рядами проволоки и найденые трупы утоплеников с пулевыми отверстиями в Тисе, то я уже сомневаюсь, кто этот голодомор прокручивал. Уж очень кажется что хохлы сами и вертели ручку этой мясорубки.

    13
    2
  • 24-го ноября

    мало кто знает, СССР при создании 15 торг компаний на срок 30 лет, выплатил огромные суммы "подьемных". в договорах было прописано-почти бесплатное ЖКХ. в РФ например, разница идет в долг рфии. в остальных торг компаниях так же.

    почти все торг "обсирают" СССР из которого ни одна Союзная республика не вышла!!!(принятие всяких деклараций только аннулировало статус Союзных) все республики вошли в состав Союза без территориальных постановлений и без своих граждан

    7
    4
  • 24-го ноября

    Конец глобальной фальшивки. Новое исследование "пакта" Молотова-Риббентропа stalinism. ru/mifyi-i-falshivki/konets-globalnoy-falshivki-novoe-issledovanie-pakta-molotova-ribbentropa.html

    3
    2
  • 24-го ноября

    Конец глобальной фальшивки. Новое исследование "пакта" Молотова-Риббентропа stalinism.ru/mifyi-i-falshivki/konets-globalnoy-falshivki-novoe-issledovanie-pakta-molotova-ribbentropa.html

    4
    3
  • 24-го ноября

    В 1932 году было собрано 698,5 миллионов центнеров зерновых (данные ЦСУ СССР).

    При населении 144,5 мил. человек в 1926 году, и росте населения около 2,0 мил. человек ежегодно, в 1932 году – 158 мил. То при беглом подсчете видно, что собранного урожая достаточно, - более 4-х центнеров на человека включая младенцев.

    400 кг вы осилите кушать?

    меньше верьте инфо высерам своих местных "элиток"

    4
    2
  • 24-го ноября

    Тайна операции «голодомор» stalinism.ru/mifyi-i-falshivki/tajna-operatsii-golodomor.html

    В 1932 году в Детройте полиция и частная охранная служба Генри Форда расстреляла шествие голодающих рабочих, которые проводили голодный марш.

    В 1934 году в капиталистическом мире умерло от голоду 2.400.000 человек; 1.200.000 покончило с собой из-за невозможности заработать себе на пропитание.

    «Дейче альгемейне цейтунг» писала:

    «Мы полны надежд, но не связанных с завтрашним или послезавтрашним днем, а надежд вообще…»

    Надежды «вообще» не оправдались. Мрачные тучи заволокли небо капиталистического мира и проблеска не видно. Разрушаются города, покрываются бурьяном нивы и в сумерках заката стоят корпуса капиталистических фабрик, паутиной и ржавчиной покрываются станки в цехах, и среди мрачных руин капиталистического мира бродят сорок миллионов безработных пролетариев. Таков итог 1932 г., таков итог надежд «вообще».

    Америка – «Запасы предметов питания, сырья, одежды, машин, автомобилей в Америке растут. Но вокруг наполненных зерном закромов свирепствует голод, вокруг небоскребов бродят бездомные люди в отрепьях, которые мерзнут от холода…»

    Англия – «четвертая голодная зима уже вступила в свои права. Холодные, нетопленные жилища, пустой желудок, отсутствие какой – либо надежды на заработок, вот страшное лицо этой грозной зимы…»

    Германия – «Мы имеем, - заявил немецкий ученый Леман – сейчас в Германии состояние скрытого голода. Питание широких народных масс уже достигло половины физиологически необходимого минимума. Наступающей зимой у нас будет форменный голод со всеми вытекающими последствиями…»

    Этот список стран можно продолжить. И эту же картину мы можем наблюдать и в сельском хозяйстве.

    32 миллиона американских фермеров и около 50 миллионов городского и сельского населения, источники существования которого в той или иной форме, связаны с сельским хозяйством, катастрофически теряют покупательскую способность, разоряются, перестают платить долги, налоги. 450 тыс. фермеров лишились своих ферм проданных с молотка за долги.

    «Передовую» Америку с успехом догоняет и отсталая Польша.

    4
    2
  • 24-го ноября

    «Голодомор» опыт мистификации-

    Многие из героев Конквеста были извес­тны как военные преступники. Один из этих людей Микола Лебедь, был шефом полиции во Львове в период фашистской оккупации.

    В своей книге 1969 года он сообщает нам, что тех, кто умер от голода в Советском Союзе в период 1932-1933 гг., было 5-6 млн. человек, половина из них – это жители западной Украины, еще не вошедшей в состав СССР.

    Но в 1983 г., при Рейгане, Конквест распространил голод до 1937 г. и увеличил число жертв до 14 млн.!

    Прошлое Конквеста было обнародовано газетой «Guardian» 27 января 1978 г. в статье, которая описала его как быв­шего агента отдела дезинформации британской разведки, то есть Информационного исследовательского отдела (ЭКД).

    stalinism.ru/mifyi-i-falshivki/golodomor-opyt-mistifikatsii.html

    4
    2
  • 23-го ноября

    stalinism. ru /

    изучайте доки

    10
    2
  • 23-го ноября

    Хуторянская выдуманная история. Главное все обосрать и ничего самим за 30 лет не создать.

    17
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    23-го ноября

    Ринкевич ,Силиня и тому подобные....Вы не даете Латвии развития,вы душите свой собственный народ....У вас денег в чужих банках миллионы....а народ беднеет с каждым днем...Нами правят банки.Им наплевать на всех.

    37
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    23-го ноября

    Росийская Империя на выкупленных территориях научила и уровняла права латышского народа с русскими,дала вам образование,производство.... Привела вас к тому,что вы смогли создать Латвийское государство. Чего никогда не делали немцы и шведы,для которых коренные жители Ливонии и т.п.,всегда были унтерменшен. Про СССР вобще все понятно....Все отстроили,все было.....А вы...плюете в колодец,из которого сами пьете....Правительство Латвии и есть самое настоящее зло....

    45
    2
  • JB
    Janis Berzin
    Anton Kvaskov
    23-го ноября

    " уровняла права латышского народа с русскими" - в 1817 году было отменено крепостное право в Курляндской губернии, в 1819 году — в Лифляндской губернии, и только в 1861 году — в Латгалии и в остальной частях РИ. Не сразу сравнялись.

    10
    3
  • JB
    Janis Berzin
    23-го ноября

    "уничтожение голодом более 6 миллионов человек в Украине между 1932 и 1933 годами по приказу Сталина"- покажите этот приказ Сталина и список "уничтоженных 6 миллионов человек" , клоуны буржуазные.

    54
    2
  • Д
    Дед
    Janis Berzin
    23-го ноября

    Разве только 6 млн., я думал уже выросло до 60. У этих сказочников цифирки растут не по дням, а по часам. А сколько сидело при Ульманисе, сколько умерло от голода? Никакого счастья в Латвии при Ульманисе не было, тут была та же голь и нищета.

    19
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