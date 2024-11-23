«Россия делает это опять!» - Ринкевич и прочие лидеры ЕС чтят жертв Голодомора

В субботу, 23 ноября, Министерства иностранных дел и чиновники ЕС чтят память жертв Голодомора на территории Украины 1932-1933 годов.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич оставил в социальных сетях запись в память жертв событий 1932-1933 годов, напомнив и о сегодняшнем дне.

"Сегодня мы чтим память миллионов украинцев, убитых сталинским коммунистическим режимом во время Голодомора. Россия вновь проводит полномасштабный геноцид против украинского народа. Мир должен встать и противостоять злу прошлого и настоящего", - написал президент.

Today we honour memory of millions of Ukrainians killed by Stalin’s communist regime during #Holodomor. Russia again conducts full scale genocide against Ukrainian people. The world must stand up and resist past and present evil. #HolodomorRemembranceDay pic.twitter.com/ErPYBd6xcl — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 23, 2024

В свою очередь, президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что в субботу, 23 ноября, Европа "присоединяется к народу Украины, чтобы вспомнить и отдать дань уважения миллионам жертв Голодомора".

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в этот день его мысли "с этим геноцидом и войной, которая продолжается в этой стране".

"Сегодня мы вспоминаем Голодомор, уничтожение голодом более 6 миллионов человек в Украине между 1932 и 1933 годами по приказу Сталина", – написал он.

Глава МИД Латвии Байба Браже напомнила, что страна признала Голодомор геноцидом в 2008 году. Она отметила, что сейчас Россия продолжает то, что начала 91 год назад – "пытается стереть украинскую нацию с лица земли".

"Тогда с помощью искусственного голода, сегодня – ракетами, снарядами, бомбами, убийствами, изнасилованиями, атаками на порты, энергетические объекты", – отметила Браже.

Министерство иностранных дел Чехии также почтило память жертв.

"Украинское сопротивление не сломали тогда – и российские агрессоры не победят сегодня. Сейчас Украина имеет верных друзей, которые поддержат ее всеми способами", – отметили в ведомстве.