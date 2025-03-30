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Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9

Политика
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
ФОТО: LETA

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) для введения базовой пенсии будет рассматриваться в последнюю очередь, однако, если это поможет получить более 100 млн евро для пожилых людей, то такую возможность исключать нельзя, сказал в интервью агентству ЛЕТА новый министр благосостояния от "Союза зеленых и крестьян" (СЗК) Рейнис Узулниекс.

Он подчеркнул, что НДС - единственный налог, который может немедленно принести ощутимую выгоду в размере более 100 млн евро.

По словам министра, базовая пенсия станет дополнительной поддержкой Минблага для пожилых людей за стаж работы после 1996 года. Сейчас надбавки за стаж "растянуты" по нескольким периодам, а с 2029 года они будут уравнены для всех пенсионеров.

Минблаг рассматривает несколько вариантов введения базовой пенсии. Один из них предусматривает удвоение или применение другой суммы к коэффициенту до 1996 года, а другой - применение определенной суммы за каждый год работы после 1996 года.

Узулниекс отметил, что соседние страны уже реализовали эту идею, и в Эстонии это дополнительно 300 евро для пенсионеров, а в Литве - около 200 евро.

Министр отметил, что рассчитанный в настоящее время объем средств для введения базовых пенсий высок, поэтому в первые годы надбавки будут получать только пожилые люди в возрасте 80 лет и старше или 85 лет и старше в зависимости от финансовых возможностей государства.

Комментируя заявления экспертов о том, что базовая пенсия не улучшит положения пенсионеров с маленьким стажем, Узулниекс предложил задуматься, почему стаж этих людей так мал.

Крупнейшие организации пенсионеров также актуализировали вопрос о том, почему те, кто проработал 20 и более лет, должны страдать из-за людей, которые, возможно, работали в теневом секторе экономики.

"Если стаж пожилого человека не достигает 20 лет, ему придется жить на минимальную пенсию и обращаться за социальной помощью", - сказал министр.

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66

Комментарии (9)

  • AB
    Anna Belova
    31-го марта

    У нас в стране налог есть на все и на всех. Только уровень жизни так скажем, не для всех. Толко для тех кто зарабатывает за пределами Латвии.

    15
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    31-го марта

    Достаточно молод, а уже "упитан" отменную! На смену старым коррупционерам подоспела и молодая поросль.

    35
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    31-го марта

    Ещё достаточно молод, а уже ряшку отъел отменную! На смену старым коррупционерам подоспела и молодая поросль.

    21
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го марта

    В советское время старики, глядя на распоясавшихся чинуш, говорили: "Сталина на вас нет!". Сегодня с учетом всех реалий, хочется кричать: "Илон Маск, не хотите ли вы вздрючить латышских чиновников, как американских? Ну пожалуйста!".

    56
    2
  • Д
    Дед
    30-го марта

    Подняв НДС заплатят как раз старики, а пенсии повысить будет не возможно, так как они выплачиваются только из пенсионного фонда. Этот же урод пытается создать базу для разворовывания. СЗК не голосовать ни в коем случае, скоро выборы!!

    67
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    30-го марта

    Дедуль, да это ежу понятно что это лишь видимый предлог, чтоб сдоить денег. Ибо казна пуста и нища а траты только растут.

    42
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    30-го марта

    А,Вы побльше денег из Наших налогов отправляйте в бездонную яму под названием страна 404 и тогда не то,что НДС поднять придётся,налог на воздух введёте

    89
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Тим Тим
    30-го марта

    Тут на днях руководство хохлятской гопоты пасть разинуло и произнесло, что страны ес должны платить по 1% от бюджета им красивым. 🤡

    15
    1
  • 30-го марта

    этот НДС будет бить и по пенсионерам так что это очередной развод людей на деньги и решением проблеммы не является. пусть идёт в школу учиться.

    53
    1
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