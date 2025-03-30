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Война! Алла Пугачева высказалась в новой песне 0

Lifenews
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Фото: @alla_orfey

Фото: @alla_orfey

Исполнительница Алла Пугачева записала песню о войне.

Советская и российская эстрадная исполнительница записала песню о войне.

Отмечается, что аудиозапись попала в сеть до официального релиза. На данный момент композиция удалена из соцсетей. «Песня удалена до официального релиза. Следите за анонсами», — говорится в указанном сообщении.

В свою очередь, успевшие послушать трек поклонники поделились впечатлением в комментариях. «Душа вся в слезах — такая боль. Все Алла Борисовна исполнила своим сердцем, своим талантом — все до капли. Все выразила в безмерной глубине — за всех матерей и всех сыновей», «Слезы сами льются из глаз. Настолько песня цепляет душу и сердце», «Алла Борисовна неповторимая, никто ее не перепоет никогда», — заявили юзеры.

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