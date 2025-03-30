Советская и российская эстрадная исполнительница записала песню о войне.

Отмечается, что аудиозапись попала в сеть до официального релиза. На данный момент композиция удалена из соцсетей. «Песня удалена до официального релиза. Следите за анонсами», — говорится в указанном сообщении.

В свою очередь, успевшие послушать трек поклонники поделились впечатлением в комментариях. «Душа вся в слезах — такая боль. Все Алла Борисовна исполнила своим сердцем, своим талантом — все до капли. Все выразила в безмерной глубине — за всех матерей и всех сыновей», «Слезы сами льются из глаз. Настолько песня цепляет душу и сердце», «Алла Борисовна неповторимая, никто ее не перепоет никогда», — заявили юзеры.