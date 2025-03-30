Еще не старость, но уже повод задуматься и заняться профилактикой. Новое исследование показало, когда в клетках нашего мозга появляются первые признаки старения.

«В сорок лет жизнь только начинается», — говорила Катя Тихомирова в фильме «Москва слезам не верит». С одной стороны, Катя права: дочь она вырастила, карьеру построила, квартиру купила, теперь можно и для себя пожить.

К сожалению, наш организм думает иначе. Так, ранее считалось, что старение мозга начинается в позднем возрасте. Проблемы с памятью, рассеянность, трудности в обучении и страх новизны — все это казалось уделом пожилых людей. Однако недавнее исследование показало: наш мозг начинает стареть уже в 44 года, задолго до появления симптомов.

Ученые из Университета Стони-Брук в США изучили данные МРТ 19 300 добровольцев.

«Наш анализ показал, что мозговые сети дестабилизируются на протяжении всей жизни, происходит это по нелинейной траектории начиная со среднего возраста», — говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале PNAS.

Ученые заявляют: дегенерация мозга становится заметной в 43,7 года. Далее старение клеток набирает обороты и достигает своей максимальной скорости примерно в 66,7 года. Но, что удивительно, к 90 годам скорость старения мозга стабилизируется, главное — дожить до этих лет.

Вот только что дает эта информация простым людям? Разве что повод для грусти.

«Зная, когда увеличивается скорость старения мозга, мы понимаем, когда нужно принимать меры», — объясняет профессор Мухика-Пароди.

Иными словами, существуют определенные этапы жизни, когда профилактика и лечение могут быть наиболее эффективными. По словам авторов, сегодня пациентов с нейродегенерацией лечат уже после появления симптомов. Но зачастую это не дает явного эффекта: слишком поздно начата терапия.

Изменение диеты и прием добавок могут быть наиболее эффективны, если начать в 40 лет, то есть задолго до появления явных проблем с мозгом.

«Есть критическое окно среднего возраста, когда мозг начинает получать меньше энергии, подвергаясь метаболическому стрессу из-за дефицита „топлива“. Но клетки еще борются, они жизнеспособны. Предоставив альтернативное топливо в течение этого критического окна, мы сможем восстановить функцию мозга. В более позднем возрасте из-за длительного голодания нейронов такое вмешательство будет уже не таким эффективным», — говорит профессор.

Почему мозг начинает стареть

«С возрастом клетки мозга теряют чувствительность к инсулину, который отвечает за усвоение глюкозы. Из-за этого нейроны перестают эффективно усваивать глюкозу, а это основный источник энергии. В результате нейроны испытывают энергетический голод, что и является основной причиной старения мозга», — объясняет нейрохирург Христианна Ключникова.

Более того, по данным ученых Университета Стони-Брук, области мозга, которые стареют быстрее всего, являются наиболее уязвимыми к нейронной резистентности к инсулину.

Авторы обнаружили, что омолодить мозг помогает альтернативный источник энергии — кетоны. Это соединения, которые образуются, когда организм начинает расщеплять жиры вместо углеводов.

«Кетоны могут подпитывать нейроны, обходя резистентность к инсулину, обращать вспять эффекты старения мозга. Однако это вмешательство эффективно на ранних стадиях, когда нейроны остаются жизнеспособными», — говорится в исследовании.