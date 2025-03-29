Правящие обменяются мнениями и по идее-фикс министра здоровья о том, чтобы вернуть в систему неотложной медицинской помощи две рижских больницы.

Мало просто наращивать бюджет обороны - нужно развивать свое военное производство. Так во всяком случае считают в правительстве и ожидается, что правящие на ближайшем коалиционнном совете обсудят, как ускорить процесс развития военной индустрии и обеспечить "зеленый коридор" тем компаниям, которые хотят трудиться в ВПК.

Как ожидается, партнеры по власти могут обсудить и конкретные предложения в сфере демографии - уже на следующий день премьер как раз будет вести заседание совета по демографии.

Правящие наверняка проведут дискуссию и по переданным на рассмотрение комиссии Сейма инициативам президента о том, чтобы именно глава государства выдвигал кандидатуры на пост госконтролера, президента Банка Латвии и омбудсмена.

Вполне вероятно, что одной из тем предстоящего в понедельник заседания коалиции будет идея-фикс главы минздрава о том, чтобы неотложную помощь по крайней мере рижанам могли бы оказывать Рижские 1-я и 2-я больницы. Как известно, две университетских больницы - им. П. Страдыня и Восточная, - уже не справляются с наплывом пациентов. Напомним, что в свое время, до кризиса 2008-го гола, Рижская 1-я больница была именно круглосуточным стационаром неотложной помощи, еще раньше неотложную травматологическую помощь оказывала и 2-я больница. Ясно, что на "возвращение" этих больниц из дневных стацитнаррв в систему неотложной помощи потребуются десятки миллионов евро.