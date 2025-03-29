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Миериня: необходимо последовательно укреплять безопасность Балтийского региона и Европы 1

Политика
Дата публикации: 29.03.2025
LETA
Миериня: необходимо последовательно укреплять безопасность Балтийского региона и Европы

Необходимо продолжать последовательную работу по укреплению безопасности Балтийского региона и всей Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян, СЗК) на съезде Крестьянского союза Латвии (КСЛ).

Она подчеркнула, что свой вклад в укрепление безопасности должен вносить каждый - лично, на уровне самоуправлений и всего государства. "Россия понимает, что Европу нельзя завоевать военным путем, поэтому пытается подорвать нас изнутри", - сказала Миериня, отметив, что в настоящее время Латвия сталкивается с гибридной войной со стороны России, включая риски на восточной границе, акты саботажа и вмешательство в избирательные процессы.

Миериня отметила, что в прошлом году СЗК вернулся в коалицию. За год было достаточно сложных моментов, однако партия "остается верной своим ценностям - семье, труду, любви к своей земле и убежденности в величии своего народа и страны".

По словам спикера, за год была проделана большая законодательная работа, и партия старается вносить предложения, которые снижают административное бремя.

КСЛ является одной из старейших политических партий Латвии и насчитывает более 1300 членов. В настоящее время КСЛ и Латвийская социал-демократическая рабочая партия входят в политическое объединение СЗК, у которого заключены соглашения о сотрудничестве с партией "Латвии и Вентспилсу" и Даугавпилсской краевой партией.

#дайга миериня
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Комментарии (1)

  • ТТ
    Тим Тим
    30-го марта

    Интересно,как РФ вмешивается в выборы,вещает из всех утюгов,что бы я не голосовал за нациков и новое единство,которые уничтожают в стране мой родной язык?

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