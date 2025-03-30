Парламентарии обсудят и результаты борьбы с бюрократией в системе образования.

На новой неделе уже две комиссии - по обороне, внутренним делам и по национальной безопасности, - рассмотрят законопроект о выходе Латвии из конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.

Также депутаты из комиссии по обороне и внутренним делам проведут закрытое выездное заседание - видимо, в МВД, - по ситуации в сфере оборота оружия.

В свою очередь, на юридической комиссии обсудят увеличение штрафов за нарушение санкций в рамках административного процесса. Сейчас за незначительное нарушение международных санкций, то есть, когда предусмотрено только административное, а не уголовное наказание, полагается штраф в размере до 2000 евро для физических лиц и до 20 тысяч евро для юридических лиц.

Предлагается увеличить штраф до 10 тысяч евро для физических лиц и до 30 тысяч евро для юридических лиц.

Депутаты же, работающие в комиссии по образованию, науке и культуре, заслушают информацию о прогрессе в борьбе с бюрократией в сфере образования.

Комиссия по госуправлению и делам самоуправлений обсудит поправки в закон, которые обяжут и членов Центральной избирательной комиссии получать допуск к гостайне.