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Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2

Политика
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

Парламентарии обсудят и результаты борьбы с бюрократией в системе образования.

На новой неделе уже две комиссии - по обороне, внутренним делам и по национальной безопасности, - рассмотрят законопроект о выходе Латвии из конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.

Также депутаты из комиссии по обороне и внутренним делам проведут закрытое выездное заседание - видимо, в МВД, - по ситуации в сфере оборота оружия.

В свою очередь, на юридической комиссии обсудят увеличение штрафов за нарушение санкций в рамках административного процесса. Сейчас за незначительное нарушение международных санкций, то есть, когда предусмотрено только административное, а не уголовное наказание, полагается штраф в размере до 2000 евро для физических лиц и до 20 тысяч евро для юридических лиц.

Предлагается увеличить штраф до 10 тысяч евро для физических лиц и до 30 тысяч евро для юридических лиц.

Депутаты же, работающие в комиссии по образованию, науке и культуре, заслушают информацию о прогрессе в борьбе с бюрократией в сфере образования.

Комиссия по госуправлению и делам самоуправлений обсудит поправки в закон, которые обяжут и членов Центральной избирательной комиссии получать допуск к гостайне.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (2)

  • БТ
    Бесс Толковый
    31-го марта

    А суть гостайны такова,

    И зайцы кучей, пиз...дят льва!

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  • Д
    Дед
    31-го марта

    Про мины тут все понятно- срочно надо! Штрафы, я думаю, нужно все сразу удвоить, а лучше увеличить в 5 раз. А гостайна, тут все просто, истинные арийцы, с правильным мышлением и кричащие зиг! Берите меня в депутаты, я все их проблемы разрулил!

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