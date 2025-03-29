Baltijas balss logotype

Валайнис переизбран председателем КСЛ 0

Политика
Дата публикации: 29.03.2025
LETA
Валайнис переизбран председателем КСЛ

Председатель Крестьянского союза Латвии (КСЛ) Виктор Валайнис в субботу на съезде партии, который проходит в Елгаве, был переизбран на этот пост.

Валайнис был единственным кандидатом на должность руководителя КСЛ.

КСЛ является одной из старейших политических партий Латвии и насчитывает более 1300 членов. В настоящее время КСЛ и Латвийская социал-демократическая рабочая партия входят в политическое объединение Союз зеленых и крестьян, у которого заключены соглашения о сотрудничестве с партией "Латвии и Вентспилсу" и Даугавпилсской краевой партией.

#партии
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу 5
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео