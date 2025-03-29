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Выборы-2025: Количество кандидатов превысило количество депутатских мест 2

Политика
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Выборы-2025: Количество кандидатов превысило количество депутатских мест
ФОТО: LETA

В Рижскую думу рвутся и депутаты Сейма, а также бывшие и нынешние муниципальные слуги народа.

Итак, спустя 10 дней после начала приема кандидатских списков на выборы в самоуправления число кандидатов превысило число депутатских мест - на 731 место в разных самоуправлениях претендуют уже 742 человека. Но нужно учесть, что пока партии и политические объединения очень вяло подают свои списки - так, к примеру, в Латгалии всего было подано 2 списка, при этом в Даугавпилсе - пока ни одного! Но времени еще более чем достаточно - местные избирательные комиссии будут принимать списки до 8-го апреля включительно.

Зато в битву вступили и региональные партии - "Валмиере и Видземе", "Тукумсу и Тукумскому краю", "Партия Сигулдского края"...

На выборы в Рижскую думу пока зарегистрировано 3 списка, последний из них - партии "Стабильности!", который возглавил депутат Сейма Алексей Росликов. В этом списке есть и два экс-парламентария, один действующий и один бывший депутат Рижской думы.

Уже в понедельник состоится презентация списка "Латвия на первом месте", лидером которого будет также депутат Сейма Айнарс Шлесерс.

На будущей неделе свой список подаст и объединение "Честь служить Риге-Союз зеленых крестьян", первый номер в котором тоже отведен депутату Сейма Олегу Бурову. Еще один парламентарий - Марис Спринджукс возглавит и Объединенный список.

В выборах в самоуправления планируют участвовать не менее 7 депутатов Сейма.

Напомним, что выборы пройдут уже 7-го июня.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (2)

  • А
    Андрей
    31-го марта

    Вопрос автору - почему Вы упоминаете только некоторые партии которые подадут списки на этой неделе? Все остальные будут подавать 7-8 апреля? или Вам Шлессерс доплачивает за упоминание?

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  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го марта

    Это превышение понятно, кому не хочется сесть в мягкое кресло, ни за что не отвечать и ничего не делать и получать весьма солидные оклады. Это ох как неплохо отразится на будущей пенсии, а тут ещё и чиновничья родня "нарисует" тройку ноликов, что в итоге позволит начальную цифру увеличить с 2 - на 3, а может быть и на 4!

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