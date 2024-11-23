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«Все, что вам нужно знать о болезни, поразившей руководство нашей страны» - Хелманис бьет тревогу 10

Политика
Дата публикации: 23.11.2024
BB.LV
«Все, что вам нужно знать о болезни, поразившей руководство нашей страны» - Хелманис бьет тревогу

В день, когда Россия демонстративно выпустила баллистическую ракету по городу Днепр, в очередной раз доказав свой людоедский характер, Сейм Латвии единогласно отклонил предложение облегчить земессаргам возможность получения оружия самообороны для хранения у себя дома, пишет в социальных сетях председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис (нацблок).

Вот, пожалуй, и все, что вам нужно знать о прогрессирующей болезни, поразившей руководство нашей страны. Они сделают все, чтобы сделать Латвию слабой и уязвимой! На словах, конечно, будут рисовать красивые картины о безопасности, обороне, Украине, приоритетах, но на деле - продолжат торговать с Россией, не допустят вооружения земессаргов, дадут вид на жительство «хорошим русским».

Не то чтобы я только критиковал; сегодня в самоуправлении Огрского края мы приняли решение, что предоставим значительную скидку по налогу на недвижимость земессаргам, а также тем, кто поехал помогать украинцам – медикам, солдатам-добровольцам. И это всего лишь маленький шаг. Давайте также подумаем о более широких механизмах поддержки. Потому что эти люди жертвуют своим временем, рискуют своей жизнью на Украине ради безопасности всех нас.

Очевидно, настало время, когда о нашей стране должен думать и заботиться сам народ, не надеясь, что это будут делать правящие чиновники, которые сознательно или в силу скрытого влияния не приняли решений, которые укрепили бы нашу страну. Экономика и безопасность на долгие годы. Время, которое нам дали украинцы, сражаясь с восточным монстром, подходит к концу. Насколько мы готовы?

#политики # армия
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32

Комментарии (10)

  • JJ
    Jan Jans
    24-го ноября

    возобновляется дело красных латышских стрелков, вероятно? или это дЭбильные мысли одного недалекого товарища?

    9
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го ноября

    Должностное лицо призывает к вооруженному перевороту в Латвии! Где привинтивные действия СГБ Латвии???!!!

    19
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го ноября

    Вот это поддерживаю.

    2
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го ноября

    Тьфу, грёбаный кривой сайт. Это был коммент на пост Зиновьева про разрешить всё и для всех.

    0
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го ноября

    А мне одному кажется что это призыв к вооруженному перевороту в Латвии?

    51
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го ноября

    Вот тогда будут и скидки, будет и земля бесплатно.

    33
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го ноября

    А там и посмотрим, кому скидки, кому земля 2 метра

    29
    1
  • Д
    Дед
    23-го ноября

    И с какого земессаргам облегчать правила владения оружием. Какие то неадекваты и их еще вооружать?

    67
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    24-го ноября

    Уже в начале 90х я насмотрелся на этих долбней-неадекватов (часто бухих) с оружием.

    5
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го ноября

    Разрешить все и для всех!

    3
    3
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