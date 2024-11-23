В день, когда Россия демонстративно выпустила баллистическую ракету по городу Днепр, в очередной раз доказав свой людоедский характер, Сейм Латвии единогласно отклонил предложение облегчить земессаргам возможность получения оружия самообороны для хранения у себя дома, пишет в социальных сетях председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис (нацблок).

Вот, пожалуй, и все, что вам нужно знать о прогрессирующей болезни, поразившей руководство нашей страны. Они сделают все, чтобы сделать Латвию слабой и уязвимой! На словах, конечно, будут рисовать красивые картины о безопасности, обороне, Украине, приоритетах, но на деле - продолжат торговать с Россией, не допустят вооружения земессаргов, дадут вид на жительство «хорошим русским».

Не то чтобы я только критиковал; сегодня в самоуправлении Огрского края мы приняли решение, что предоставим значительную скидку по налогу на недвижимость земессаргам, а также тем, кто поехал помогать украинцам – медикам, солдатам-добровольцам. И это всего лишь маленький шаг. Давайте также подумаем о более широких механизмах поддержки. Потому что эти люди жертвуют своим временем, рискуют своей жизнью на Украине ради безопасности всех нас.

Очевидно, настало время, когда о нашей стране должен думать и заботиться сам народ, не надеясь, что это будут делать правящие чиновники, которые сознательно или в силу скрытого влияния не приняли решений, которые укрепили бы нашу страну. Экономика и безопасность на долгие годы. Время, которое нам дали украинцы, сражаясь с восточным монстром, подходит к концу. Насколько мы готовы?