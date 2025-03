Латвийский депутат в шоке: в ЕП намечена встреча коммунистов и картинки с Лениным! Нельзя допустить!

Латвийский политик обратился со своей болью к президенту ЕП Роберте Метсоле, напомнив о трагической истории Латвии и других стран.

«Запланированное в Европарламенте мероприятие, прославляющее Ленина и коммунистическую идеологию — это оскорбление жертв тоталитарных режимов. Сегодня я призвал президента Роберту Метсолу отменить это позорное мероприятие.

Коммунизму, как и нацизму, нет места в Европе», - написал Колс в социальных сетях, добавив к публикации фото своего обращения.

An event glorifying Lenin and communist ideology is set to take place in the @Europarl_EN - an affront to victims of totalitarian regimes. Today, I called on President @RobertaMetsola to cancel this disgraceful event. Communism, like Nazism, has no place in Europe. pic.twitter.com/sO3IgscytM