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Россия открыто смеется над США, уверена глава МИД Латвии 6 1884

Политика
Дата публикации: 12.04.2025
BB.LV
Россия открыто смеется над США, уверена глава МИД Латвии

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже оценила очередную атаку на Украину с точки зрения отношений между России и США.

Цель России — ослабить Соединённые Штаты Америки (США), их влияние в мире и их альянсы, заявила в субботу в публикации в социальных сетях министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Как сообщалось ранее, прошлой ночью Россия атаковала Украину 88 дронами, из которых 56 были сбиты украинской противовоздушной обороной, сообщили в субботу Военно-воздушные силы Украины. В результате ударов пострадал также склад медикаментов.

Комментируя произошедшее, Браже отметила, что Кремль «откровенно смеётся» над усилиями США достичь долгосрочного мира и положить конец российской агрессии. Она добавила, что политика России — это как традиционная, так и нетрадиционная (гибридная) война.

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#байба браже
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(6)
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го апреля

    Лучшее определение Браже - из "Служебного романа": когда-то её выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно.

    37
    2
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    14-го апреля

    Услышав это заявление Байбини госаппарат США напрягся, ведь эта серьёзная и строгая женщина обнажила перед неопытными пацанами потаённые глубины международно политики, и поняв масштаб ее личности американские деревенщины устыдились и приняли решение впредь делать только так как рекомендует госпожа Браже.

    34
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    14-го апреля

    колхозники в "МИД" е. забавно

    28
    2
  • lg
    lo gos
    13-го апреля

    Байба всё о США беспокоиться на Латвию ей наплевать

    83
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го апреля

    Лишь бы ляпнуть и быть у всех на виду, создавая видимость работы? И смешно и противно на всё это смотреть и видеть как люди делают то, чего не понимают в принципе. Ну вот зачем лезть в большую политику, когда ты в своей ни бельмеса не понимаешь?

    70
    1
  • AE
    Al Ekses
    13-го апреля

    Ну если даже и смеётся… какое дело этой тупой шалашовке? Она на стороне Латвии или стороне САСШ?

    74
    4
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