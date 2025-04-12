Россия открыто смеется над США, уверена глава МИД Латвии

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже оценила очередную атаку на Украину с точки зрения отношений между России и США.

Цель России — ослабить Соединённые Штаты Америки (США), их влияние в мире и их альянсы, заявила в субботу в публикации в социальных сетях министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Как сообщалось ранее, прошлой ночью Россия атаковала Украину 88 дронами, из которых 56 были сбиты украинской противовоздушной обороной, сообщили в субботу Военно-воздушные силы Украины. В результате ударов пострадал также склад медикаментов.

Комментируя произошедшее, Браже отметила, что Кремль «откровенно смеётся» над усилиями США достичь долгосрочного мира и положить конец российской агрессии. Она добавила, что политика России — это как традиционная, так и нетрадиционная (гибридная) война.