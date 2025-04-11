Министр доволен расследованием по распространению инфекции кишечной палочки

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери («Новое Единство») удовлетворён тем, как до сих пор проводилось расследование по поводу распространения инфекции, вызванной кишечной палочкой E.coli, пишет LETA.

В интервью передаче TV3 «900 секунд» он заявил, что в целом удалось своевременно выявить пациентов, организовать лечение и расследовать ход заражения. Этот случай может послужить примером того, как ответственным учреждениям следует мобилизоваться и действовать в аналогичных ситуациях в будущем.

Министр признал, что в первую неделю возникали сомнения в том, удастся ли и как именно организовать совместную работу, однако впоследствии была проведена встреча и создана оперативная группа. «В результате мы видим, что всё выполнено в соответствии с международным алгоритмом», — сказал Абу Мери, добавив, что в ходе расследования латвийские специалисты консультировались и с коллегами из Великобритании, где также были зафиксированы аналогичные случаи заболевания.

В то же время политик и врач напомнил, что расследование ещё не завершено, а жителям в любом случае всегда следует заботиться о гигиене — мыть руки и продукты питания, а по возможности обрабатывать их термически.

Ранее сообщалось, что в марте в Латвии произошло вспышка инфекции, вызванной кишечной палочкой E.coli, и впоследствии было зафиксировано десятки случаев заболевания. В основном болели дети, в том числе с тяжёлыми и крайне тяжёлыми симптомами. В последние дни Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) сообщил, что анализ ситуации больше не указывает на дальнейшее распространение инфекции среди контактных лиц.

Вспышку тщательно расследовали ответственные учреждения, включая ЦПКЗ и Продовольственно-ветеринарную службу. В четверг было объявлено, что деятельность молочного кооператива «Straupe» частично приостановлена, так как у семи его сотрудников выявлена инфекция E.coli.

На данный момент доказательства связи между заболевшими детьми в учебных заведениях и заражёнными сотрудниками предприятия являются косвенными — ещё предстоит сравнить данные о заболевании работников и детей.