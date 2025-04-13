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Утром - война, на обед - суп: в Сейме пытаются понять, что делать, когда наступит час Х 4 1627

Политика
Дата публикации: 13.04.2025
BB.LV
Утром - война, на обед - суп: в Сейме пытаются понять, что делать, когда наступит час Х
ФОТО: dreamstime

Парламентский секретарь МВД ЛР полковник в отставке и военный эксперт Игорс Раевс возглавляет в Сейме подкомиссию по всеобъемлющей обороне. На днях депутаты собрались для обсуждения психологической готовности общества к кризису.

Сохранить вменяемость и сварить суп

Университет Страдыня провел масштабное исследование социальной психологии, которое представили завкафедрой профессор Кристине Мартинсоне и доцент Элина Зелчане. В целом, по опросам, каждый второй латвиец чувствует ныне стресс — все началось еще при ковиде. Возросло употребление антидепрессантов, а 7% населения уже оказалось за гранью срыва.

— В большой мере это связано с нетрудоспособностью, семейные врачи все чаще выписывают больничные листы, — заметила Э. Зелчане.

Ученые считают, что имеет смысл говорить не только о психическом здоровье индивида, но и о способности общества адаптироваться. "Иногда удары бывают очень тяжелыми", — предупредила госпожа Зелчане. По ее мнению, пандемия коронавируса многому научила социум Латвии. "На каждом из уровней нужны другие способности".

Психологическая устойчивость в кризисных ситуациях включает в себя возможность управлять эмоциями, проводить менеджмент собственных ресурсов. В целом все это и означает самоорганизацию. Много лет назад Инженерный корпус США разработал модель психологической подготовки к кризису — дать людям установки на "день X".

— Чем больше эта подготовка, тем меньше удар, — полагает доцент Зелчане. — Человек может мобилизоваться.

Впоследствии, когда кризис затягивается, необходимо уделять внимание тому, чтобы "подзаряжать батарейки". На индивидуальном уровне — чем более человек здоров физически, тем проще ему будет пережить времена хаоса и непрогнозируемости. Тем самым при формировании пресловутого "рюкзака на 72 часа" необходимо подготовить нужные лекарства.

Латвийцы, по словам профессора Мартинсоне, готовы вносить посильный вклад в оборону страны. Одна женщина на учениях ей так и сказала: "Я пойду варить суп, только укажите мне пункт, где я это смогу делать".

Эвакуация населения

Гражданское участие в помощи при кризисах также необходимо осваивать в ходе тренировок. В частности, на всех рабочих местах должен быть план гражданской обороны с соответствующими подписями. Подготовка должна вестись "через школы, работодателей, Министерство благосостояния".

Упаковка "тревожной сумки" должна идти рука об руку с психологической самоподготовкой. Например, человек должен продумать — станет ли он уезжать в критической ситуации из дома. Некоторые, признает госпожа Мартинсоне, опасаются, что при эвакуации они всего лишатся.

Доцент Зелчане обратила внимание, что в Латвии много одиноких, малообеспеченных людей, которым в случае кризиса будет необходима особая помощь. Потому готовятся специальные микроавтобусы, которые станут объезжать таких людей.

"В не слишком благоприятной ситуации" необходимо доверять авторитетам, полагаться на мнение лидеров и экспертов. Кто–то сотрудничает с религиозными организациями, получает силы от природы или физических упражнений. Главное, предупредила Э. Зелчане, не сеять еще больше хаоса. "Самое страшное — остаться одним, без поддержки".

В Университете Страдыня учится много студентов из Германии. По словам профессора Мартинсоне, они со школьной скамьи обучены действиям в кризисных ситуациях, многое умеют делать "на автомате". Нужно понимать, что любая непрогнозируемая ситуация — кратковременная (хотя ковидобесие длилось без малого 2 года, а острая фаза войны в Украине — уже более 3 лет!)

"Живущие у границы, говорящие на разных языках"

Элина Зелчане обратила внимание на то, что в разных самоуправлениях Латвии могут быть разные модели коммуникации с населением при кризисе. Чему мы научились при ковиде — это постоянной смене информации, отсутствию определенности. Потому психологам необходимо определить авторитетных людей для каждого социального "пузыря", чтобы не распространялись теории заговора, происходило содействие безопасности. Все это поможет — "в случае войны, когда нам нужно укреплять устойчивость общества".

Людям очень важно структурировать время, назначать выполняемые повседневные дела, заметила Кристине Мартинсоне по результатам исследований и общению с пациентами. Немаловажным фактором является информационная раздробленность общества:

— Раньше у нас был один телевизионный канал, потом 100 каналов, а теперь — свой у каждого.

Парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере (ранее руководила обществом за открытость Delna и являлась генсеком партии "Прогрессивные"), высказалась, что именно муниципалитеты и негосударственные организации в сотрудничестве с батальонами Земессардзе должны отрабатывать вопросы устойчивости при кризисах.

На это присутствующие представители Министерства умной администрации и регионального развития заметили, что в самоуправлениях ЛР эта способность — "в детских пеленках", разве что за исключением Риги, где действует комиссия по гражданской обороне.

Сигне Грубе, парламентский секретарь Министерства культуры, рассказала, что сие, вроде как чисто гражданское, ведомство, загодя проводит работу по укреплению местной идентичности. Через "активности общин", "институты памяти", помогают понять — кто мы есть,и что нам делать?

— Если мы не верим никому, то не сможем сотрудничать, — резонно заметила госпожа Грубе. Что сказать, все верно — только если перед этим миновали 35 лет недоверия, то сейчас что–то исправить весьма затруднительно. Разумеется, можно использовать для помощи народу при кризисе даже сеть библиотек, как было предложено на подкомиссии — но вряд ли это является серьезным инструментом…

Степень доверия

Петерис Лейшкалнс, эксперт Латвийской конфедерации работодателей, обратил внимание на доверие общества к решениям органов управления. К сожалению, "коллективный договор" власть регулярно нарушает — в качестве примера упомянуты многочисленные ограничения движения в Риге.

Что касается работодателей, то они ожидают введения нормативов, по которым нужно будет взаимодействовать с 800 тысячами человек, занятых в Латвии. Латвийский союз охотников, со своей стороны, организовал у себя специальную комиссию для работы в кризисных условиях.

Айнарс Латковскис, председатель Комиссии по национальной безопасности от "Нового Единства", рассказал, что депутаты в ходе выездных заседаний по подготовке к кризисным ситуациям посещают школы — в том числе и те, что недавно преподавали по программам нацменьшинств.

— В этом году у нас будет ячеечное вещание, — поведал также А. Латковскис о перспективах кризисной коммуникации. Тем самым даже в случае отключения основных мобильных сетей локальные вышки смогут распространить на все устройства, доступные жителям, сообщения органов гражданской обороны. Так что объезжать округу на автобусах и не потребуется.

А вот глава Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис (Союз зеленых и крестьян) с сожалением констатировал — уж слишком широка трещина между населением и властью. Что не слишком здорово в случае кризиса, особенно специфического — военного конфликта…

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#война #эвакуация #гражданская оборона #сейм латвии
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(4)
  • VS
    Vad Sorry
    14-го апреля

    Лучше бы они там в сейме думали как рабочие места создать и сократить бюрократию, а не пугали людей часами пик, если придет апокалипсис суп ни поможет, напоминает 18 век когда рабов ведьмами и богами пугали , а этих рабов имели как хотели, если что ни так на костер, когда начнут сокращать государственный аппарат? Когда ни надо будет 10 бумажек что бы бабушка продала килограмм яблок на базаре? С малого бизнеса вырастает средний а потом появляется Нокиа,,, сейчас только большие корпорации с ответами и деньгами с Брюсселя, нужно только уметь бабки отмывать и правильно бумажки писать, брать в долг и банкротится, ну естественно знакомые,,откаты, читал тут статью недавно бабка день потеряла чтобы 2 евро налог заплатить а стоило ей это 20 евро, и куча нервов, вот это Латвийская Нокия, давать минимальную зарплату и потом с неё налог снимать:)) в нормальных странах с минималка налог ни снимают, апокалипсис начался когда в правительство полезли ни хозяйственники а те у кого латышский лучше и кто апокалипсис предвещает,

    7
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го апреля

    уж слишком широка трещина между населением и властью - наконец наступает прозрение. Однако и изменить ничего нельзя, ибо не получилось создать единое общество на знании латышского языка. А я об этом не один и не два раза ещё лет 25 назад предупреждал.

    17
    4
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    13-го апреля

    Заголовок, конечно, шикарный. Не "ЕСЛИ наступит час х", а "КОГДА наступит час х"...Браво, ББ. Кукушка у вас отъехала навсегда.

    50
    3
  • JB
    Janis Berzin
    13-го апреля

    Правящий класс хочет превратить население вымирающей страны в пушечное мясо, прокрутить через мясорубку войны, чтобы из человеческого фарша приготовить котлеты по киевски. Всё ради прибылей капиталистов. Вот уже Фольксваген/Порше к банкету присоединяется.

    62
    3
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