После недельного перерыва депутаты Сейма возобновят работу уже в рамках весенней сессии. Правда, поработать успеют всего два дня - затем снова праздники. Но эти два дня - 29-го и 30-го апреля, - будут весьма насыщенными. Так подкомиссия по Конституции и судебной политике продолжат обсуждение поправок в Закон о регламенте работы Сейма (Kārtības rullis) уже к третьему (окончательному) чтению. В частности, депутаты снова рассмотрят предложение двух депутатов Национального объединения о том, чтобы обязать парламентариев общаться между собой и с жителями Латвии в стенах Сейма исключительно на госязыке. Любопытно, что свои предложения о работе депутатов прислали и представители "простого народа" - так один из латвийцев призывает включить в данный закон запрет депутатам воздерживаться при голосовании!

Комиссия по социальным делам заслушает информацию о предложениях минздрава по поводу порядка выписывания рецептов на лекарства. Минздрав хочет, чтобы врачи в большинстве случаев оформляли электронные, а не бумажные рецепты.

Депутаты, работающие в комиссии по образованию, науке и культуры, обсудят меры поддержки тех учащихся, кто по разным причинам не могли закончить основную школу, то есть 9 классов. Эта же комиссия начнет и рассмотрение инициативы правых депутатов Сейма о том, чтобы разрешить и старшеклассникам отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного - даже если учебное заведение не предлагает обучение другому иностранному языку.

Бюджетная комиссия Сейма заслушает информацию минфина о налоговых поступлениях в казну по итогам первого квартала. На днях министр финансов Арвилс Ашераденс с восторгом сообщил, что первый квартал превзошел все ожидания - в казну поступило на 1% больше запланированного! В денежном выражении - на 47 миллионов евро больше, чем было запланировано.