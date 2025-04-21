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Казна, рецепты, депутатский язык и запрет воздерживаться. Что обсудят депутаты после отпуска? 1 586

Политика
Дата публикации: 21.04.2025
BB.LV
фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Перед тем, как снова уйти на праздники, парламентарии успеют два дня поработать.

После недельного перерыва депутаты Сейма возобновят работу уже в рамках весенней сессии. Правда, поработать успеют всего два дня - затем снова праздники. Но эти два дня - 29-го и 30-го апреля, - будут весьма насыщенными. Так подкомиссия по Конституции и судебной политике продолжат обсуждение поправок в Закон о регламенте работы Сейма (Kārtības rullis) уже к третьему (окончательному) чтению. В частности, депутаты снова рассмотрят предложение двух депутатов Национального объединения о том, чтобы обязать парламентариев общаться между собой и с жителями Латвии в стенах Сейма исключительно на госязыке. Любопытно, что свои предложения о работе депутатов прислали и представители "простого народа" - так один из латвийцев призывает включить в данный закон запрет депутатам воздерживаться при голосовании!

Комиссия по социальным делам заслушает информацию о предложениях минздрава по поводу порядка выписывания рецептов на лекарства. Минздрав хочет, чтобы врачи в большинстве случаев оформляли электронные, а не бумажные рецепты.

Депутаты, работающие в комиссии по образованию, науке и культуры, обсудят меры поддержки тех учащихся, кто по разным причинам не могли закончить основную школу, то есть 9 классов. Эта же комиссия начнет и рассмотрение инициативы правых депутатов Сейма о том, чтобы разрешить и старшеклассникам отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного - даже если учебное заведение не предлагает обучение другому иностранному языку.

Бюджетная комиссия Сейма заслушает информацию минфина о налоговых поступлениях в казну по итогам первого квартала. На днях министр финансов Арвилс Ашераденс с восторгом сообщил, что первый квартал превзошел все ожидания - в казну поступило на 1% больше запланированного! В денежном выражении - на 47 миллионов евро больше, чем было запланировано.

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Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(1)
  • JL
    Janina LV
    21-го апреля

    Депутаты после отпуска решили: хватит воздерживаться - теперь будем насиловать законы открыто и на государственном языке.

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