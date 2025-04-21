С какой стати депутаты Сейма получают до 25 минимальных зарплат?

Постоянно твердя населению о необходимости затянуть пояса, «слуги народа» на себе не экономят, о чем говорят свежие данные по их зарплатам, пишет Grani.lv. У некоторых они достигают более 18 тысяч евро в месяц.

Журналисты «Неаткариги» воспользовались нормой закона «О системе государственного управления», требующей ежемесячно публиковать на сайте учреждений размеры зарплат их чиновников, и посмотрели, сколько получали в феврале депутаты Сейма. Результаты потрясли воображение.

Тройка получателей самых больших заработков выглядит так. На первом месте расположился Янис Рейрс — 18 658 евро. На втором месте — Эрвин Лабановскис: 14 659 евро. На третьем — Гиртс Штекерхофс: 11 259 евро.

Но как же так, спросите вы. Ведь известно, что зарплата депутата Сейма составляет 4330 евро до вычета налогов. Как вышло, что эти люди получили в два с половиной, три с половиной и даже в четыре с половиной раза больше?

А все просто — это надбавки, столь многочисленные в своем разнообразии. Например — за транспорт и за съем жилья. Так, депутат Лига Козловска в прошлом году получала в качестве компенсации за аренду квартиры по 800 евро в месяц, а в целом ее надбавки за жилье и транспорт составили 10 тысяч евро.

Такие же компенсации (то есть больше 10 тысяч евро) получили в прошлом году Эрвинс Лабановскис, Валдис Масловскис, Виктор Пучка, Рамона Петравича, Лига Клявиня, Янис Скрастиньш. В целом в прошлом году депутатам были выплачены 312 тысяч евро за жилье и транспорт (годом ранее было — 276 тысяч евро).

А есть еще доплаты за выполнение своих прямых обязанностей. За то, что заседаешь в какой-нибудь парламентской комиссии или подкомиссии как ее руководитель, заместитель руководителя или секретарь. За замену коллег, за то, что возглавляешь фракцию или являешься замом главы фракции. За то, что являешься членом президиума Сейма. И так далее...

Вот и вышло, что Рейрс в феврале получил 25 минимальных зарплат, Лабановскис — 19 минимальных зарплат, а Штекерхофс — 15 минимальных зарплат.

Для тех, кто считает, что некорректно сравнивать депутатов с самыми низкооплачиваемыми их избирателями, можем пересчитать и по другому критерию: средней зарплате по стране (это 1685 евро в месяц).

Увы, и тут получается крайне некрасиво: Рейрс получил 11 средних зарплат, Лабановскис — 8,6 средних зарплат, Штекерхофс — 6,7 средних зарплат.

Вот такая социальная пропасть между «слугами народа» и самим народом.

Заметим при этом, что всего два года назад эта пропасть была значительно меньше. Так, в ноябре 2023 года рекордсмен по величине зарплаты (со всеми надбавками) Андрис Кулбергс получил 5 573 евро, тогда как председатель Сейма Дайга Миериня — 4 917,16 евро. Минимальная зарплата в стране на тот момент составляла 620 евро, таким образом, Кулбергс получил почти 9 минималок, а Миериня — почти 8 минималок.

Сравните это с 25-ю минималками Рейрса и 19-ю минималками Лабановскиса сегодня — и увидите, как расширилась социальная пропасть между депутатами и их избирателями всего за неполных два года! Возможно, конечно, что месяц на месяц не приходится, и в 2023 году у парламентариев были и более хлебные периоды. Но вот про такие их заработки — более 18,5 тысяч евро — слышать доселе не приходилось.

И вот за такие деньги эти люди с умным лицом постоянно твердят, что латвийцам надо готовиться к трудным временам и повышению налогов ради повышения обороноспособности страны. Начали бы с себя! Но об этом они и слышать не хотят. Цитата из публикации конца прошлого года, когда речь шла об утверждении бюджета на 2025 год: «Учитывая жесткие бюджетные условия, звучали также призывы заморозить зарплаты политиков в ближайшие годы, но они не были поддержаны самими политиками»...