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Доктрина Ашераденса: денег нет, но вы держитесь 9 1968

Политика
Дата публикации: 21.04.2025
BB.LV
Все идет по плану! Арвилс Ашераденс с Элизабет Бауэр — главой германского Фонда Аденауэра.

Все идет по плану! Арвилс Ашераденс с Элизабет Бауэр — главой германского Фонда Аденауэра.

ФОТО: Facebook

Отныне Латвийская Республика живет — сугубо по плану. Фискальному, структурному!

"Сообщение о прогрессе есть новый документ, и в этом году мы его готовим в первый раз, — обрадовал население министр финансов Арвилс Ашераденс. — Оно включает макроэкономические и фискальные прогнозы, а также доступное фискальное пространство на период времени до 2029 года".

Термин "фискальное пространство" государства понимается в различных контекстах. Он может быть истолкован как общий потенциал правительства по сбору доходов и их распределению между конкурирующими приоритетами. Так что же будет у нас в ЛР?

Чтоб ты жил в эпоху перемен

"Сейчас мы сталкиваемся с двумя фундаментальными глобальными вызовами, — не стал скрывать негативную подноготную А.Ашераденс.

Во–первых, государствам Европейского союза необходимо существенно и стремительно наращивать обороноспособность и развивать свою военную индустрию. В Латвии мы планируем двигаться к оборонным расходам в объеме 5% от ВВП.

Во–вторых, заявление США от 2 апреля текущего года о всеобъемлющем введении таможенных тарифов негативно повлияет на экономику государств и существенно повысит неопределенность. Оба этих вызова имеют существенное фискальное влияние".

Экономика нашей республики, как известно, является свободной и открытой. А это значит, что мы максимально подвержены внешним угрозам:

"Наибольший негативный риск — это эскалация торговых тарифов, которые ограничили бы рост экономики в ключевых государствах–партнерах Латвии по внешней торговле и, снизив спрос на латвийский экспорт, оставили бы негативное влияние на развитие экспорта.

В то же время геополитическая неопределенность ограничила бы инвестиционную активность и доверие потребителей, снижая также внутренний спрос.

Торговые тарифные войны и обострение геополитической ситуации одновременно способствовали бы и более быстрому росту цен, который заставил бы Европейский центральный банк замедлить или отказаться от дальнейшего сокращения процентных ставок, что дополнительно затормозило бы рост экономики.

К сожалению, заявление США о введении 20% таможенных тарифов на импорт из Евросоюза дает основания для повышения вероятности реализации пессимистического сценария. С другой стороны, высокая неопределенность в политике США может способствовать относительным преимуществам для Европейского союза в качестве надежной юрисдикции для инвестиций и укрепления международной роли евро".

Переходя далее на цифры, министр от "Нового Единства" обещает, что в текущем году, "после экономического спада в 0,4% ВВП в 2024 году, который определял главным образом низкий рост экономики на внешних рынках и по–прежнему высокие процентные ставки, экономика Латвии стабилизируется с умеренным ростом в 1,2%".

Хотя, собственно, с чего бы это, господин хороший? Ведь сам А. Ашераденс только что предупредил, что ветер отнюдь не дует в наши, латышские паруса.

"Состояние латвийских публичных финансов — хорошее"

Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Исходя из такой логики и рассуждает господин министр. Успешность финансовой сферы ЛР он мотивирует тем, что "2024 год мы закрыли со всеобщим дефицитом правительственного бюджета в 2,1% ВВП, что меньше, чем прогнозируемые в Фискальном структурном плане 2,6% от ВВП".

Всего–то на 849,6 миллиона евро Латвия перебрала через край в своих тратах — от того, что заработала. Как говорят, а мог бы и бритвочкой полоснуть.

Ну, с "успехами" публичного финансирования ЛР может столкнуться каждый рижанин, наблюдая в повседневном режиме, скажем, замороженное уродство на Центральном вокзале. Ибо стройка Rail Baltica встала именно потому, что денежки — тю–тю.

А вот А. Ашераденс предпочитает заглядывать вона в какую отдаленную перспективу — в 2038 году долгосрочные долги Латвии стабилизируются на уровне 45% от ВВП. Однозначно за это уже сейчас нашему министру надо дать медаль, а лучше — орден.

"Эти хорошие новости (!) все же не дают оснований не заботиться о финансовой дисциплине", — грозит пальчиком Министерство финансов. То есть некие прогнозы на туманное будущее через 13 лет оно объявляет "новостями" — уже случившимся фактом.

Но что ясно понятно в среднесрочной перспективе — так это отсутствие у ЛР бабла на самые непосредственные расходы. Так, в 2027 году фискальный дефицит — т. е. превышение расходов над доходами — составит 200 млн евро, а в 2028 году расширится до 300 млн евро. Поэтому Латвия через пару лет повысит свой бюджетный дефицит до максимума, дозволяемого в ЕС — в 2026 году он будет 3% от ВВП, в 2027–м — 3,2%. Ситуация "будет напряженной", обещает ведомство А. Ашераденса. — "Будет нужно принять ряд сложных решений, чтобы сбалансировать бюджетные доходы и расходы".

Промышленность падает — и не отжимается

Наибольшая добавленная стоимость в экономике ЛР по–прежнему формируется в индустрии, которая — целиком и полностью — зависит от внешней конъюнктуры. Цены на латвийские изделия в прошлом году упали — на 4,6%.

"Промышленники в ходе опросов указали, что на протяжении всего 2024 года основным негативно влияющим на отрасль фактором уверенно было отсутствие спроса. Слабый спрос на латвийские изделия обусловлен слабым экономическим ростом в главных странах–партнерах Латвии по экспорту и во всем ЕС вместе, где объемы обрабатывающей промышленности в 2024 году снизились на 2,5%.

Строительный сектор также существенно влияет на уровень спроса в обрабатывающей промышленности. Снижение процентных ставок по кредитам в 2024 году не смогло предотвратить спад объемов строительства в ЕС на 1,3%, а в Латвии местное строительство сократилось еще больше, таким образом, и спрос строительного сектора на латвийскую промышленную продукцию был весьма слабым".

Что самое парадоксальное — чем сложней продукция, тем невыгодней становится ее продажа. Соответственно, вложившие огромные средства в технологии производители компьютерной, электронной и оптической техники столкнулись с падением на 13,8%, выпуск автомобильной техники и прицепов — 13,5%. А вот вполне себе рутинное производство сырья, а именно — неметаллических минералов, показало нормальный рост в 4,1%. Ведь песок, щебенку и гипс можно продать в ЕС, хоть и по демпинговым ценам.

"Темпы развития по–прежнему тормозила как начатая Россией война в Украине и последовавший за тем рост цен, так и по–прежнему высокие процентные ставки", — объясняет Минфин. Хотя здесь явно ставится следствие впереди причины. Не сама война, но объявленные ЕС санкции против РФ суть причина энергетического, а затем и промышленного коллапса. Который, что называется, стремительным домкратом опускается на экономики государств, не в пример Латвии, богатых и развитых — той же ФРГ.

"Напряженная геополитическая ситуация, высокая неопределенность и небезопасность о будущем в свою очередь замедляли прирост внутреннего спроса" — ах, как жаль. Ну вы же сами хотели тотальной войны, не так ли? Так что кушайте с маслицем свое фискальное пространство.

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#минфин #арвилс ашераденс
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(9)
  • З
    Злой
    Имя не указано
    22-го апреля

    Аустрисы- ваше время закончится навсегда,

    11
    2
  • JL
    Janina LV
    21-го апреля

    Когда Ашераденс говорит "денег нет, но вы держитесь", народ понимает: держаться придется за собственные яйца - больше не за что.

    24
    3
  • З
    Злой
    Имя не указано
    21-го апреля

    За Росликова будем, я, моя семья, мои знакомые и коллеги, чтобы против таких как ты.

    7
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го апреля

    Обычно самые дорогие галстуки носят те, кому вполне достаточно простой верёвки.

    61
    4
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