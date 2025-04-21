От имени латвийского народа президент выразил соболезнования католикам

Президент Латвии Эдгар Ринкевич от имени латвийского народа выразил соболезнования католикам и католической церкви в связи с кончиной папы римского Франциска.

Президент написал в твиттере, что это печальное известие, подчеркнув, что папа Франциск был сострадательным и добрым человеком.

Премьер-министр Эвика Силиня также выразила соболезнования в связи со смертью главы католической церкви, отметив, что мысленно она вместе с миллионами скорбящих людей по всему миру, которым был дорог папа Франциск. Силиня подчеркнула, что Франциска будут помнить за его смирение, заботу о бедных и стремление к инклюзивности.

О смерти 88-летнего папы римского Франциска Ватикан объявил в понедельник. Еще в воскресенье Франциск приветствовал верующих с балкона базилики Святого Петра, но не произносил традиционного послания "К городу и миру" из-за плохого самочувствия.

С момента своего возвращения в Ватикан 23 марта после 38-дневного пребывания в больнице в связи с двусторонней пневмонией Франциск лишь несколько раз появлялся на публике.

Папой римским архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо был избран 13 марта 2013 года.