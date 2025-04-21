Baltijas balss logotype

От имени латвийского народа президент выразил соболезнования католикам 7 973

Политика
Дата публикации: 21.04.2025
LETA
От имени латвийского народа президент выразил соболезнования католикам

Президент Латвии Эдгар Ринкевич от имени латвийского народа выразил соболезнования католикам и католической церкви в связи с кончиной папы римского Франциска.

Президент написал в твиттере, что это печальное известие, подчеркнув, что папа Франциск был сострадательным и добрым человеком.

Премьер-министр Эвика Силиня также выразила соболезнования в связи со смертью главы католической церкви, отметив, что мысленно она вместе с миллионами скорбящих людей по всему миру, которым был дорог папа Франциск. Силиня подчеркнула, что Франциска будут помнить за его смирение, заботу о бедных и стремление к инклюзивности.

О смерти 88-летнего папы римского Франциска Ватикан объявил в понедельник. Еще в воскресенье Франциск приветствовал верующих с балкона базилики Святого Петра, но не произносил традиционного послания "К городу и миру" из-за плохого самочувствия.

С момента своего возвращения в Ватикан 23 марта после 38-дневного пребывания в больнице в связи с двусторонней пневмонией Франциск лишь несколько раз появлялся на публике.

Папой римским архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо был избран 13 марта 2013 года.

Читайте нас также:
#утрата
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(7)
  • AK
    Anton Kvaskov
    21-го апреля

    Праздник то какой.....Этот разрешал содомитам венчатся. Черти дождались !

    1
    1
  • JL
    Janina LV
    21-го апреля

    Когда президент выражает соболезнования от имени народа, который сам по уши в трауре по экономике и медицине, это уже не дипломатия, а некрофилия.

    5
    1
  • З
    Злой
    21-го апреля

    С какой стати кто-то распоряжаться моим мнением?

    9
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году Эксклюзив!
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё Эксклюзив!
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США 5 1295
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете?
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете? 442
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум?
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум? 2 451
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением Эксклюзив!
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением 1 954

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 17
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 38
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 45
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 49
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 60
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 70
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 17
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 38
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 45

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео