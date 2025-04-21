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Экс-депутат Сейма: все проблемы пытаются «списать» на войну 5 1212

Политика
Дата публикации: 21.04.2025
BB.LV
Экс-депутат Сейма: все проблемы пытаются «списать» на войну

Бывший политик считает распространяемый правительством наратив очень неправильным и вредным.

"Недавно все кризисы у нас объясняли ковидом. Теперь же нам говорят, что во всем виновата война и вообще все проблемы пытаются "затмить" напоминаем о том, что рядом война и посему мы тоже должны страдать. Хотя у нас нет никакой войны!" - бывший депутат Сейма, нейрохирург, член правления реабилитационного центра "Вайвари" Ренарс Путниньш в интервью ТВ-24 выразил свое несогласие с распространяемым правительством наративом.

"Ведь что сейчас происходит? Народу постоянно говорят, что скоро будет война, что война неизбежна и это вгоняет население в депрессию, уже ничего не хочется! Народ становится инертным, малоактивным и это явно не способствует развитию страны! При этом население уже вяло реагирует даже на такие грандиозные скандалы, как Rail Baltica и airBaltic. Им уже не до этого! Ведь все равно завтра война..." - о психологическом состоянии общества размышляет доктор Путниньш.

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(5)
  • З
    Злой
    21-го апреля

    Прозрел

    14
    1
  • MI
    Marija Ivanova
    Злой
    22-го апреля

    особо одаренные опять за единство вбросят.

    3
    1
  • JL
    Janina LV
    21-го апреля

    Если раньше все беды списывали на ковид, а теперь на войну, то, может, проблема не в вирусах и конфликтах, а в хроническом идиотизме власти?

    65
    1
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    21-го апреля

    Как обычно. Как только становятся "бывшими", так сразу же наступает прозрение. Клоуны.

    70
    1
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