Экс-депутат Сейма: все проблемы пытаются «списать» на войну

"Недавно все кризисы у нас объясняли ковидом. Теперь же нам говорят, что во всем виновата война и вообще все проблемы пытаются "затмить" напоминаем о том, что рядом война и посему мы тоже должны страдать. Хотя у нас нет никакой войны!" - бывший депутат Сейма, нейрохирург, член правления реабилитационного центра "Вайвари" Ренарс Путниньш в интервью ТВ-24 выразил свое несогласие с распространяемым правительством наративом.

"Ведь что сейчас происходит? Народу постоянно говорят, что скоро будет война, что война неизбежна и это вгоняет население в депрессию, уже ничего не хочется! Народ становится инертным, малоактивным и это явно не способствует развитию страны! При этом население уже вяло реагирует даже на такие грандиозные скандалы, как Rail Baltica и airBaltic. Им уже не до этого! Ведь все равно завтра война..." - о психологическом состоянии общества размышляет доктор Путниньш.