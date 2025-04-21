Безналичные накопления президента в прошлом году увеличились на 84 800 евро

Безналичные накопления президента Эдгара Ринкевича в прошлом году увеличились на 84 800 евро до 179 145 евро, свидетельствует его декларация о доходах за 2024 год.

В том числе накопления в "Swedbank" составили 148 924 евро, в "Swedbank atklātajs pensiju fonds" - 24 903 евро, в латвийском филиале "Swedbank Life Insurance" - 4214 евро, в "Revolut" - 1104 евро.

В виде зарплаты в канцелярии президента Ринкевич в прошлом году получил 103 263 евро, в виде процентов от "Swedbank" и Госказны - 12 498 евро, а компенсация в латвийском филиале "Compensa Vienna Insurance Group" составила 298 евро.

В прошлом году президент приобрел сберегательные облигации на сумму 200 000 евро, и в конце года ему принадлежали облигации на сумму 300 000 евро.

Ринкевичу также принадлежат две квартиры в Риге и Юрмале.