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Безналичные накопления президента в прошлом году увеличились на 84 800 евро 4 574

Политика
Дата публикации: 21.04.2025
LETA
Безналичные накопления президента в прошлом году увеличились на 84 800 евро
ФОТО: LETA

Безналичные накопления президента Эдгара Ринкевича в прошлом году увеличились на 84 800 евро до 179 145 евро, свидетельствует его декларация о доходах за 2024 год.

В том числе накопления в "Swedbank" составили 148 924 евро, в "Swedbank atklātajs pensiju fonds" - 24 903 евро, в латвийском филиале "Swedbank Life Insurance" - 4214 евро, в "Revolut" - 1104 евро.

В виде зарплаты в канцелярии президента Ринкевич в прошлом году получил 103 263 евро, в виде процентов от "Swedbank" и Госказны - 12 498 евро, а компенсация в латвийском филиале "Compensa Vienna Insurance Group" составила 298 евро.

В прошлом году президент приобрел сберегательные облигации на сумму 200 000 евро, и в конце года ему принадлежали облигации на сумму 300 000 евро.

Ринкевичу также принадлежат две квартиры в Риге и Юрмале.

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#эдгар ринкевич #накопления
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(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го апреля

    А сколько было до увеличения? Сколько на народном горбу удалось на старость отложить?

    2
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го апреля

    в гей клуб Голубая Устрица хватит сходить

    4
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    21-го апреля

    Не имейте моды считать чужие деньги, своих не будет! Видимо потому вас их и нет.

    2
    7
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