Бывшая армейская база продана государством владельцам, скрытым в офшорах

В лесу под Улброкой скрывается бывшая советская армейская база площадью девять гектаров. После финансового кризиса государство решило, что восстановление объекта нецелесообразно, и продало его за небольшую сумму компании с владельцами, скрытыми в экзотических юрисдикциях. Эти лица связаны с финансовыми схемами, которые использовались для отмывания денег из России и Украины. Сейчас объект выставлен на продажу за сумму, в девять раз превышающую первоначальную цену, сообщила передача Nekā personīga (Ничего личного, ТВ3 ).

База на улице Ренцену в окрестностях Риги долгие годы была заброшена и никому не нужна. В 2008 году частные предприниматели подали заявку на её приватизацию. Тогда на территории всё ещё оставались постройки, у некоторых даже были крыши.

Однако правительство в то время отказало в приватизации. Планировалось создать учебный центр "Карклини" для охраны Сейма, президента и Военной полиции. План не реализовался, и несколько лет спустя Министерство обороны передало обветшавший объект Valsts nekustamie īpašumi (Государственное агентство недвижимости) для продажи.

В 2014 году был проведён оценочный акт: большинство зданий признаны аварийными и подлежащими сносу, стоимость сноса — около 80 000 евро, а реальная рыночная стоимость земли — около четверти миллиона. В 2017 году объект продали на аукционе за 201 000 евро компании ООО "A 20", тогда принадлежавшей ООО "LD Project", зарегистрированной на улице Антонияс в Риге. Истинные владельцы "LD Project" были скрыты офшорной структурой — через шотландскую "Fort Advance LP", зарегистрированную по адресу, где числятся ещё около 700 компаний, основанную панамской и белизской фирмами, фигурирующими в расследованиях об отмывании денег и обходе санкций.

Позже фирма "LD Project" указала конечным бенефициаром гражданина Украины Евгения Пилипенко, однако документы подавал Сергей Качалов, который утверждает, что давно не имеет отношения к объекту и не знает настоящих владельцев:

"Да, 'A 20' продала объект три года назад или больше. Планировалась жилая застройка, но дальше идеи ничего не пошло – возникли сложности с лесом. Кто были настоящие владельцы — не знаю, никто ничего тогда особо не проверял."

На момент сделки в 2017 году уже существовали требования по проверке рисков отмывания денег и происхождения капитала в сделках с недвижимостью. Однако в Valsts nekustamie īpašumi признали, что такие проверки начали применять позже.

"Сейчас мы проверяем всех покупателей по санкционным спискам и требованиям по легализации средств. Продать государственную собственность подозрительным лицам теперь невозможно. Но до 2019 года подобные случаи могли происходить — тогда всё зависело от конкретного случая", - пояснил председатель правления Valsts nekustamie īpašumi Андрис Варна.

По записям в соцсетях, на территории бывшей базы проводились турниры по "эйрсофту" (военно-тактические игры). Представитель "A 20" рассказал, что организаторы сами выходили на владельцев. С началом пандемии мероприятия прекратились.

Передача бывших армейских объектов в аренду для таких целей вызывает повышенное внимание со стороны Службы государственной безопасности, поскольку, как уже сообщала "Nekā personīga", среди "эйрсофт"-энтузиастов были зафиксированы случаи проникновения пророссийских активистов.

В марте 2022 года бывшая база снова сменила владельца — её купила компания ООО "Sedlex" за 200 000 евро. Сейчас объект выставлен на продажу за 1 800 000 евро. Владельцем "Sedlex" является Алексей Лутовинов. Компания зарегистрирована в здании бывшего общежития Рижского государственного техникума, которое также ранее приобрёл другой бизнес Лутовинова.

Несмотря на смену собственника, в объявлении о продаже контактным лицом указан всё тот же "LD Project". Документы из Реестра предприятий показывают, что и в компаниях Лутовинова, и в фирмах предыдущих владельцев фигурируют одни и те же люди — в том числе предприниматель Екатерина Забудская, ранее работавшая в секторе недвижимости Rietumu Banka, и граждане Украины, включая Ирину Ярошенко, которая публично жаловалась на замороженные средства в "ABLV Bank".

С 2017 года объект имеет статус разрушающегося здания, из-за чего на него начисляется повышенный налог на недвижимость. Тем не менее, судя по всему, от бывшей армейской базы владельцы избавляться не спешат.