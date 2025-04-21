Baltijas balss logotype

Бывшая армейская база продана государством владельцам, скрытым в офшорах 1 1768

Политика
Дата публикации: 21.04.2025
BB.LV
Бывшая армейская база продана государством владельцам, скрытым в офшорах
ФОТО: скриншот видео TV3

В лесу под Улброкой скрывается бывшая советская армейская база площадью девять гектаров. После финансового кризиса государство решило, что восстановление объекта нецелесообразно, и продало его за небольшую сумму компании с владельцами, скрытыми в экзотических юрисдикциях. Эти лица связаны с финансовыми схемами, которые использовались для отмывания денег из России и Украины. Сейчас объект выставлен на продажу за сумму, в девять раз превышающую первоначальную цену, сообщила передача Nekā personīga (Ничего личного, ТВ3).

База на улице Ренцену в окрестностях Риги долгие годы была заброшена и никому не нужна. В 2008 году частные предприниматели подали заявку на её приватизацию. Тогда на территории всё ещё оставались постройки, у некоторых даже были крыши.

Однако правительство в то время отказало в приватизации. Планировалось создать учебный центр "Карклини" для охраны Сейма, президента и Военной полиции. План не реализовался, и несколько лет спустя Министерство обороны передало обветшавший объект Valsts nekustamie īpašumi (Государственное агентство недвижимости) для продажи.

В 2014 году был проведён оценочный акт: большинство зданий признаны аварийными и подлежащими сносу, стоимость сноса — около 80 000 евро, а реальная рыночная стоимость земли — около четверти миллиона. В 2017 году объект продали на аукционе за 201 000 евро компании ООО "A 20", тогда принадлежавшей ООО "LD Project", зарегистрированной на улице Антонияс в Риге. Истинные владельцы "LD Project" были скрыты офшорной структурой — через шотландскую "Fort Advance LP", зарегистрированную по адресу, где числятся ещё около 700 компаний, основанную панамской и белизской фирмами, фигурирующими в расследованиях об отмывании денег и обходе санкций.

Позже фирма "LD Project" указала конечным бенефициаром гражданина Украины Евгения Пилипенко, однако документы подавал Сергей Качалов, который утверждает, что давно не имеет отношения к объекту и не знает настоящих владельцев:

"Да, 'A 20' продала объект три года назад или больше. Планировалась жилая застройка, но дальше идеи ничего не пошло – возникли сложности с лесом. Кто были настоящие владельцы — не знаю, никто ничего тогда особо не проверял."

На момент сделки в 2017 году уже существовали требования по проверке рисков отмывания денег и происхождения капитала в сделках с недвижимостью. Однако в Valsts nekustamie īpašumi признали, что такие проверки начали применять позже.

"Сейчас мы проверяем всех покупателей по санкционным спискам и требованиям по легализации средств. Продать государственную собственность подозрительным лицам теперь невозможно. Но до 2019 года подобные случаи могли происходить — тогда всё зависело от конкретного случая", - пояснил председатель правления Valsts nekustamie īpašumi Андрис Варна.

По записям в соцсетях, на территории бывшей базы проводились турниры по "эйрсофту" (военно-тактические игры). Представитель "A 20" рассказал, что организаторы сами выходили на владельцев. С началом пандемии мероприятия прекратились.

Передача бывших армейских объектов в аренду для таких целей вызывает повышенное внимание со стороны Службы государственной безопасности, поскольку, как уже сообщала "Nekā personīga", среди "эйрсофт"-энтузиастов были зафиксированы случаи проникновения пророссийских активистов.

В марте 2022 года бывшая база снова сменила владельца — её купила компания ООО "Sedlex" за 200 000 евро. Сейчас объект выставлен на продажу за 1 800 000 евро. Владельцем "Sedlex" является Алексей Лутовинов. Компания зарегистрирована в здании бывшего общежития Рижского государственного техникума, которое также ранее приобрёл другой бизнес Лутовинова.

Несмотря на смену собственника, в объявлении о продаже контактным лицом указан всё тот же "LD Project". Документы из Реестра предприятий показывают, что и в компаниях Лутовинова, и в фирмах предыдущих владельцев фигурируют одни и те же люди — в том числе предприниматель Екатерина Забудская, ранее работавшая в секторе недвижимости Rietumu Banka, и граждане Украины, включая Ирину Ярошенко, которая публично жаловалась на замороженные средства в "ABLV Bank".

С 2017 года объект имеет статус разрушающегося здания, из-за чего на него начисляется повышенный налог на недвижимость. Тем не менее, судя по всему, от бывшей армейской базы владельцы избавляться не спешат.

Читайте нас также:
#военная база
2
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году Эксклюзив!
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё Эксклюзив!
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США 5 1293
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете?
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете? 442
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум?
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум? 2 451
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением Эксклюзив!
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением 1 954

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 15
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 38
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 44
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 48
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 59
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 69
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 15
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 38
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 44

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео