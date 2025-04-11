Ланга против Шлесерса. Будет судебный процесс...

Сегодня в социальных сетях известный борец с русским языком в публичном пространстве (и не только) Лиана Ланга, которая перед выборами примкнула к Национальному объединению, сообщила, что подала иск в суд против депутата Сейма и политического конкурента Айнара Шлесерса ("Латвия на первом месте") за то, что он назвал ее, Лиангу Лангу, "чекисткой".

"Я даю Айнару Шлесерсу фантастическую возможность доказать достоверность его слов о том, что я агент ЧК", - пояснила Л. Ланга, а ее однопартиец Ансис Пуполс добавил, что или человек есть в картотеке ЧК, или его там нет.

"Самый большой провокатор Латвии и "дерусификатор" Лиана Ланга подала на меня в суд. Готов с ней встретиться в суде!" - отреагировал А. Шлесерс.