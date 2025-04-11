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Ланга против Шлесерса. Будет судебный процесс... 7 2802

Политика
Дата публикации: 11.04.2025
BB.LV
Ланга против Шлесерса. Будет судебный процесс...

Известный "дерусификатор" хочет "наказать" политического оппонента. Удастся ли?

Сегодня в социальных сетях известный борец с русским языком в публичном пространстве (и не только) Лиана Ланга, которая перед выборами примкнула к Национальному объединению, сообщила, что подала иск в суд против депутата Сейма и политического конкурента Айнара Шлесерса ("Латвия на первом месте") за то, что он назвал ее, Лиангу Лангу, "чекисткой".

"Я даю Айнару Шлесерсу фантастическую возможность доказать достоверность его слов о том, что я агент ЧК", - пояснила Л. Ланга, а ее однопартиец Ансис Пуполс добавил, что или человек есть в картотеке ЧК, или его там нет.

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"Самый большой провокатор Латвии и "дерусификатор" Лиана Ланга подала на меня в суд. Готов с ней встретиться в суде!" - отреагировал А. Шлесерс.

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(7)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го апреля

    Интересно было бы посмотреть как эту шлангу в суде будут на лоскуты пороть.

    66
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го апреля

    Национальное объединение пиа рит Шлесерса! Латышский мир сошел с ума или "нац ики" решили срочно "переобуваться".

    72
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го апреля

    Национальное объединение пиарит Шлессерса! Латышский мир сошел с ума или "нац ики" решили срочно "переобуваться".

    36
    3
  • OT
    Ol Ti
    11-го апреля

    так чекисткой можно быть по убеждениям, не обязательно по картотеке. если вспомнить творчество шланги в ранние годы, то эти мысли навеваются сразу же...

    126
    3
  • lg
    lo gos
    11-го апреля

    истинная Латышко , цыганка китайского происхождения

    97
    3
  • З
    Злой
    11-го апреля

    Шлесерс- молодец!

    81
    1
  • Ч
    Чангл
    Злой
    11-го апреля

    Надеюсь у него есть компромат. Иначе это просто пшик

    38
    6
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