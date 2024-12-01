Страны Балтии совместно договорились применить национальные санкции против борцов с участниками протестов в Грузии, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

«Противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в наших странах», — заявил министр в Twitter.

The three Baltic States jointly agreed to impose national sanctions against those who suppressed legitimate protests in Georgia. Opponents of democracy and violators of human rights are not welcome in our countries.

🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇬🇪 — Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 1, 2024

Как сообщалось, президент Латвии Эдгар Ринкевич в телефонном разговоре с президентом Грузии Саломе Зурасбишвили подтвердил свою поддержку европейского пути страны, следует из поста, обнародованного президентом в социальных сетях.

Между тем министр иностранных дел Латвии Барже ранее заявила, что Латвия полностью поддерживает заявление Верховного представителя Европейского Союза (ЕС) по внешней политике и политике безопасности Кайи Каллас, в котором она предостерегает власти Грузии не применять насилие против демонстрантов, которые протестуют против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС.

Как сообщалось, тысячи демонстрантов вышли на улицы Грузии четвертый день подряд в воскресенье вечером в знак протеста против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС. Протесты проходят не только в столице Тбилиси, но и в других частях страны.

За последние дни в ходе акций протеста было арестовано более 150 человек.

Протесты против приостановки переговоров о вступлении в ЕС начались в четверг, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что выйдет из переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года.