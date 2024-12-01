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Браже сообщила о введении национальных санкций против борцов с протестующими в Грузии 4

Политика
Дата публикации: 01.12.2024
BB.LV
ФОТО: LETA

Страны Балтии совместно договорились применить национальные санкции против борцов с участниками протестов в Грузии, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

«Противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в наших странах», — заявил министр в Twitter.

Как сообщалось, президент Латвии Эдгар Ринкевич в телефонном разговоре с президентом Грузии Саломе Зурасбишвили подтвердил свою поддержку европейского пути страны, следует из поста, обнародованного президентом в социальных сетях.

Между тем министр иностранных дел Латвии Барже ранее заявила, что Латвия полностью поддерживает заявление Верховного представителя Европейского Союза (ЕС) по внешней политике и политике безопасности Кайи Каллас, в котором она предостерегает власти Грузии не применять насилие против демонстрантов, которые протестуют против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС.

Как сообщалось, тысячи демонстрантов вышли на улицы Грузии четвертый день подряд в воскресенье вечером в знак протеста против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС. Протесты проходят не только в столице Тбилиси, но и в других частях страны.

За последние дни в ходе акций протеста было арестовано более 150 человек.

Протесты против приостановки переговоров о вступлении в ЕС начались в четверг, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что выйдет из переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года.

#грузия #байба браже
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Комментарии (4)

  • AK
    Anton Kvaskov
    2-го декабря

    Дурилка картонная....Бража,уходи,непозорь нашу страну.

    7
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го декабря

    О, как страшно. Действительно независимые страны. Потому что ничего от них не зависит. Понимают ли свою смешную бессмысленность? Вряд ли. Помнится кто то уже в какой то евробюрократической проседальне (кто то из немцев или французов) как то сказал что латвия упустила возможность промолчать. А не позорится до фейспалма (это я уже от себя).

    16
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    1-го декабря

    Кто не хочет плясать под нашу дудку тот получит по роже- примерный перевод. Тьфу, вы такие мерзкие!

    74
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го декабря

    Так Грузия уже ЕС послала куда подальше. Латвия и г-жу Бопже надо персонально отправить по известному маршруту.

    75
    5

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