Воля народа! Ринкевич и Браже выступили в поддержку протестующих в Грузии

Президент Латвии Эдгар Ринкевич и глава МИД Байба Браже выразили свою поддержку протестующим в Грузии.

По словам Ринкевича, решение правительства Грузии приостановить интеграцию с ЕС очевидно не является волей грузинского народа.

«Провел телефонный звонок с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, подтвердил поддержку Латвией грузинского народа, демократической Грузии и ее европейского пути. Решение правительства приостановить европейскую интеграцию явно противоречит воле народа и Конституции», - написал президент в своем микроблоге «Х».

Позицию по вопросу, ссылаясь на заявление ЕС, выразила и Браже.

«Латвия полностью поддерживает заявление ЕС: «ЕС решительно осуждает насилие против мирных протестующих, которые твердо отстаивают свое европейское и демократическое будущее. Эти действия правительства #Грузии имеют прямые последствия для наших отношений», - указала в соцсетях Браже.

Напомним, в грузинских городах, в первую очередь в столице Тбилиси, третий день продолжаются массовые акции протеста. Они начались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

Полиция несколько ночей подряд разгоняла участников протестов водометами и слезоточивым газом, те в ответ использовали пиротехнику. В Евросоюзе не исключили санкций против Грузии из-за отказа от выбранного курса. Госдепартамент США заявил, что "различные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы» стратегического партнерства США и Грузии, которое теперь будет остановлено.