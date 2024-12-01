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Воля народа! Ринкевич и Браже выступили в поддержку протестующих в Грузии 7

Политика
Дата публикации: 01.12.2024
BB.LV
Воля народа! Ринкевич и Браже выступили в поддержку протестующих в Грузии

Президент Латвии Эдгар Ринкевич и глава МИД Байба Браже выразили свою поддержку протестующим в Грузии.

По словам Ринкевича, решение правительства Грузии приостановить интеграцию с ЕС очевидно не является волей грузинского народа.

«Провел телефонный звонок с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, подтвердил поддержку Латвией грузинского народа, демократической Грузии и ее европейского пути. Решение правительства приостановить европейскую интеграцию явно противоречит воле народа и Конституции», - написал президент в своем микроблоге «Х».

Позицию по вопросу, ссылаясь на заявление ЕС, выразила и Браже.

«Латвия полностью поддерживает заявление ЕС: «ЕС решительно осуждает насилие против мирных протестующих, которые твердо отстаивают свое европейское и демократическое будущее. Эти действия правительства #Грузии имеют прямые последствия для наших отношений», - указала в соцсетях Браже.

Напомним, в грузинских городах, в первую очередь в столице Тбилиси, третий день продолжаются массовые акции протеста. Они начались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

Полиция несколько ночей подряд разгоняла участников протестов водометами и слезоточивым газом, те в ответ использовали пиротехнику. В Евросоюзе не исключили санкций против Грузии из-за отказа от выбранного курса. Госдепартамент США заявил, что "различные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы» стратегического партнерства США и Грузии, которое теперь будет остановлено.

#грузия #эдгар ринкевич
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Комментарии (7)

  • А
    Андрей
    2-го декабря

    Внимание вопрос: если жители Латвии в подобной форме (поджог поличейских, расстрел из фейерверков, повреждение зданий и оборудования) начнут изъявлять свою волю, что скажет президент? Разрешить?

    0
    0
  • JJ
    Jan Jans
    2-го декабря

    Грузины - не хохлы, не дадут беспорядкам перерасти в государственный переворот. А наши чиновники почему-то не вводят санкции против Трампа, хотя, как утверждал Сенат США, он виновен в беспорядках в Капитолии в 2021 году. Или нашим боязно против Хозяина выступать?

    7
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го декабря

    А два этих горе-болтуна чиновника не боятся грузинских наемников, когда они получат команду будут наводить свой порядок в Латвии?

    16
    2
  • ТК
    Тото Кутунио
    1-го декабря

    "Полиция несколько ночей подряд разгоняла участников протестов водометами и слезоточивым газом, те в ответ использовали пиротехнику." Значит в Латвии в мирных протестах можно использовать пиротехнику... Так и запишем...

    52
    2
  • Д
    Дед
    1-го декабря

    То есть они поддерживают людей, которые пытаются свергнуть конституционную власть? Или, я что то не так понимаю? Или они являются преступниками. То есть в Латвии тоже можно вот так менять власть, это законно? Ну, если какая то группа людей, например, не очень довольна каким то законом, например о языке?

    70
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    2-го декабря

    Дед, это другое же. Если у нас какая то группа, особенно с неправильными черепами, будет чем то недовольна, то сразу найдутся менты, и милые профилактические беседы у гэбушечки про то, как родину и латышскую нацию любить.

    8
    2
  • JB
    Janis Berzin
    1-го декабря

    "Решение правительства приостановить европейскую интеграцию явно противоречит воле народа" - когда в Грузии был референдум о вступлении в ЕС? Сколько проголосовало ЗА? Волю всего народа Грузии сейчас определяет толпа митингующих и мнение полового извращенца из ЛР? Мало того что он за всею Латвию решил, теперь и за грузинов?

    63
    4
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