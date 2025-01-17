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Уходящая администрация Байдена лишила Латвию доступа к новейшим технологиям; Браже негодует 3

Политика
Дата публикации: 17.01.2025
BB.LV
Уходящая администрация Байдена лишила Латвию доступа к новейшим технологиям; Браже негодует

Уходящая администрация Байдена лишила Латвию доступа к новейшим технологиям; Браже негодует

«Латвия, Эстония и Литва обеспокоены решением администрации США исключить несколько стран из параграфа к дополнению № 5 к части 740 Рамочной программы США по распространению искусственного интеллекта.

Это решение рискует создать искусственные разделения на едином рынке ЕС и подорвать развитие наших национальных экосистем ИИ. Мы готовы работать с Европейской комиссией и администрацией США для решения наших проблем», - говорится в заявлении МИД.

Напомним, семнадцать стран ЕС столкнулись с экспортными ограничениями; блок надеется убедить уже новую администрацию Трампа изменить правила.

Новые правила ИИ администрации Байдена возмутили весь блок ЕС. Список стран, которые не столкнутся с ограничениями, охватывает только 10 из 27 его членов, а именно Бельгию, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Ирландию, Италию, Нидерланды, Испанию и Швецию. Новая структура создает трехуровневую иерархию лицензирования. Привилегированные страны, такие как 10 стран ЕС, смогут приобретать чипы ИИ, включая самые мощные, без ограничений.

Большинство стран, включая Латвию, попадают в средний уровень, подпадая под ограничения экспортного лицензирования на то, сколько вычислительной мощности они могут получить. А есть страны, которые вовсе не смогут покупать чипы ИИ у США, включая очевидных кандидатов, таких как Китай и Россия.

#сша #евросоюз #искусственный интеллект #байба браже
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Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    17-го января

    Да хватит вам для нацИИ второго пня. Успокойтесь. Великая научная нация...

    6
    1
  • VS
    Vad Sorry
    17-го января

    Чем прикреплена эта кепка на левом ухе???

    40
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    17-го января

    Ух ты """красавица"""...

    32
    1

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