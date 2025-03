Уходящая администрация Байдена лишила Латвию доступа к новейшим технологиям; Браже негодует

«Латвия, Эстония и Литва обеспокоены решением администрации США исключить несколько стран из параграфа к дополнению № 5 к части 740 Рамочной программы США по распространению искусственного интеллекта.

Это решение рискует создать искусственные разделения на едином рынке ЕС и подорвать развитие наших национальных экосистем ИИ. Мы готовы работать с Европейской комиссией и администрацией США для решения наших проблем», - говорится в заявлении МИД.

Statement of Latvia, Estonia and Lithuania on the U.S. administration’s decision to exclude several countries from a part of the U.S. Framework for the Artificial Intelligence Diffusion. https://t.co/RUAuys4bG9