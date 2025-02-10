С этого года вступили в силу беспрецедентные для Латвии законодательные ограничения в отношении государственных и муниципальных управленцев. Почему беспрецедентные?

До сих пор власти ну очень оберегали тех, кто дорвался до кормушки за счет налогоплательщиков. Но близость выборов и желание показать, что и госслужащие готовы затянуть пояса и жить скромнее, заставили политиков принять неожиданные решения.

Есть закон, а есть… и исключения из него

Госчиновники должны будут выбирать, где им работать – к примеру, в министерстве, или в совете (правлении) госпредприятия, или в одном из двух советов, или в совете, или в правлении… Кроме того, членам правления и советов государственных и муниципальных предприятий с этого года заморозили рост зарплат, а работникам государственных и муниципальных структур разрешили повышать зарплаты в пределах 2,6%.

Но наши законы отличаются тем, что… в них есть и исключения. Правительство может, если нет конфликта интересов, разрешить чиновникам и дальше совмещать свои должности – например, в совете одного госпредприятия и в правлении другого. Служба новостей Латвийского ТВ уже получила от Минздрава информацию о том, что, скорее всего, руководителям больниц, совмещающим должности, дадут согласие на продолжение совмещения.

Так, Нормундс Станевич и дальше будет трудиться председателем правления Восточной больницы (10 тысяч евро до уплаты налогов) и председателем совета больницы им. П. Страдыня (3 тысячи евро до уплаты налогов).

Продолжит работать в двух местах – председателем правления Детской клинической больницы (7500 до уплаты налогов) и членом совета Восточной больницы (2700 евро до уплаты налогов) – и Валтс Аболс. Одновременно на руководящих должностях – в правлении Даугавпилсской больницы и в совете Восточной больницы – будет трудиться Эдгарс Лабсвирс (общий доход – 8550 евро до уплаты налогов).

Придется сделать выбор!

А вот чиновникам министерств, которые подрабатывали в советах или правлениях госпредприятий, которые фактически этими министерствами и контролировались, в ближайшие пару месяцев придется определяться: где они будут работать – в министерствах или в правлениях (советах) госпредприятий.

Это существенно уменьшит общий заработок клерков, хотя и работая на одном месте они явно не будут бедствовать – с учетом нынешних зарплат у высокопоставленных чиновников.

Укрощение многостаночников

Конечно, ограничения на совмещения могли бы быть еще более жесткими – ну как это возможно, что тот или иной клерк, работая в совете или в правлении госпредприятия, а иногда и сразу в двух советах государственных и (или) муниципальных предприятий, умудряется еще и подрабатывать на двух-трех работах в частной фирме, причем на руководящих должностях? Он что, работает 24/7 без выходных и отдыха?!

Понятно, что частную сферу государство не регулирует – пусть человек трудится хоть одновременно на 20 работах, если выдерживает физически и платит налоги! Но вот одновременно подрабатывать еще и на госслужбе пора было бы запретить, поскольку трудно в этой ситуации требовать от «многостаночника», который еще и шьет по вечерам, эффективной работы в государственном (муниципальном) предприятии.

Позвольте зарабатывать больше!

Если же мы говорим о зарплатах, то ограничения ее роста в размере 2,6% вызвали недовольство в ряде государственных и муниципальных предприятий. Так, как сообщало давеча Латвийское ТВ, энергопредприятия обратились к премьеру с просьбой найти возможности для исключения из правил – дабы повысить зарплаты ценным работникам более чем на 2,6%. Разумеется, речь идет о предприятиях, которые сами зарабатывают. Хотя понятие «сами зарабатывают» в условиях, что эти предприятия фактические монополисты на рынке – к примеру, Augstsprieguma tīkls, – весьма относительное.

Рискнем предположить, что в итоге «потолок» роста заработной платы будет пересмотрен и работникам энергопредприятий смогут повысить оклады в более значительном объеме. Но важно подчеркнуть, это не коснется членов правлений и советов этих госпредприятий, поскольку законом им вообще на два года заморозили рост заработной платы.

Впрочем, едва ли им могут запретить получать премии и доплаты. Да и «замороженные» зарплаты, – а это в среднем около 7 тысяч евро до уплаты налогов в месяц, – позволяют жить очень даже неплохо.

Поговорили, предложили и… забыли

Отметим, что периодически на политиков снисходит озарение и они начинают размышлять вслух о целесообразности вообще сократить, к примеру, на средних предприятиях советы как таковые, а на крупных предприятиях уменьшить количество членов совета – до двух или максимум до трех человек.

Есть и более «смелые» идеи – сделать один совет сразу на несколько предприятий одной сферы. Например, один совет для всех государственных больниц или вообще «замкнуть» правления госпредприятий на конкретный департамент министерства или центр управления обществами госкапитала. Это позволит и средства сэкономить, и упростит надзор и контроль, и уменьшит бюрократию… Но эти все умные и логичные предложения пока так и… витают в воздухе – до воплощения в жизнь дело так и не дошло.

И еще один момент. Принятые под занавес прошлого года изменения в законе позволяют представителям государства влиять и на размеры зарплат в тех предприятиях, где государству не принадлежат все доли капитала (100%), но где государство имеет контрольный пакет. Однако едва ли государство будет проявлять «жестокость» и мешать руководителям таких предприятий повышать им зарплаты.