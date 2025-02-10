Кто тут покусился на комфорт чиновников? Латвийские клерки выступили с ответным демаршем

За 4 дня на портале manabalss.lv удалось собрать более 10 200 подписей граждан ЛР против попыток... вернуть чиновников на работу.

На минувшей неделе сперва президент, а потом и премьер заявили о том, что чиновникам пора уже прекратить "удаленку" и вернуться на работу в офис - в министерство, в госагентство или в другую структуру, где эти чиновники числятся.

Глава государства сослался на то, что во время поездок по регионам к нему подходили люди и жаловались на то, что чиновников невозможно застать на работе.

Однако этот призыв президента "вернуться на работу" представители чиновничьего корпуса не оценили. Тут же на портале manabalss.lv был начат сбор подписей под инициативой... о сохранении удаленного режима работы в государственных и муниципальных структурах.

И нужно признать: чиновники умеют свои интересы отстаивать - за 4 дня под этой инициативой было собрано более 10 тысяч подписей граждан ЛР и это значит, что скоро данная инициатива поступит в Сейм.

Впрочем, и без нее никто бы в реальности чиновников "не тронул". Во-первых потому, что законодательство и трудовой договор в большинстве случаев позволяет клеркам трудиться удаленно, а во-вторых - все-таки те, кто непосредственно обслуживают население, на работу приходят.

Другое дело, что вопрос с оптимизацией госуправления давно уже назрел и перезрел и его нужно решать, то есть думать о сокращении количества государственных и муниципальных управленцев.