Baltijas balss logotype

Кто тут покусился на комфорт чиновников? Латвийские клерки выступили с ответным демаршем 1

Политика
Дата публикации: 10.02.2025
BB.LV
Кто тут покусился на комфорт чиновников? Латвийские клерки выступили с ответным демаршем

За 4 дня на портале manabalss.lv удалось собрать более 10 200 подписей граждан ЛР против попыток... вернуть чиновников на работу.

На минувшей неделе сперва президент, а потом и премьер заявили о том, что чиновникам пора уже прекратить "удаленку" и вернуться на работу в офис - в министерство, в госагентство или в другую структуру, где эти чиновники числятся.

Глава государства сослался на то, что во время поездок по регионам к нему подходили люди и жаловались на то, что чиновников невозможно застать на работе.

Однако этот призыв президента "вернуться на работу" представители чиновничьего корпуса не оценили. Тут же на портале manabalss.lv был начат сбор подписей под инициативой... о сохранении удаленного режима работы в государственных и муниципальных структурах.

И нужно признать: чиновники умеют свои интересы отстаивать - за 4 дня под этой инициативой было собрано более 10 тысяч подписей граждан ЛР и это значит, что скоро данная инициатива поступит в Сейм.

Впрочем, и без нее никто бы в реальности чиновников "не тронул". Во-первых потому, что законодательство и трудовой договор в большинстве случаев позволяет клеркам трудиться удаленно, а во-вторых - все-таки те, кто непосредственно обслуживают население, на работу приходят.

Другое дело, что вопрос с оптимизацией госуправления давно уже назрел и перезрел и его нужно решать, то есть думать о сокращении количества государственных и муниципальных управленцев.

Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
11
5

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    10-го февраля

    Я как налогоплательщик и работодатель этих чиновников, предлагаю уволить всех! Кто за?

    12
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео