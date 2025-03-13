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От Латвии ждут решения по вопросы возможного выхода из Оттавской конвенции 0

В мире
Дата публикации: 13.03.2025
LETA
От Латвии ждут решения по вопросы возможного выхода из Оттавской конвенции

Выступая в Варшаве, министр обороны Литвы Довиле Шакалене выразила надежду, что пять региональных государств, граничащих с Россией, примут совместное решение о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

"Мы ведем интенсивные дискуссии с нашими партнерами в регионе, чтобы все пять стран, граничащих с Россией: Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, - смогли принять совместное решение и направить общее стратегическое послание", - сказала Шакалене на совместной пресс-конференции с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем.

"На данном этапе после интенсивных обсуждений мы считаем, что очень близки к этому решению, и мы хотим дать нашим партнерам некоторое время для принятия окончательных решений, а затем мы надеемся как можно скорее объявить общую позицию всех пяти министров", - добавила она.

По словам министра, необходимо послать сигнал странам региона о том, что "мы готовы использовать все для своей защиты".

Как писало агентство BNS, Литва рассматривает возможность выхода из конвенции, чтобы укрепить границу с Россией в случае возможной агрессии. Критики этого решения утверждают, что противопехотные мины могут нанести вред обороняющимся вооруженным силам и гражданскому населению.

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