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Глава МИД Латвии жестко отреагировала на слова Путина о 30-дневном перемирии 8

В мире
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Глава МИД Латвии жестко отреагировала на слова Путина о 30-дневном перемирии

Глава МИД Латвии Байба Браже прокомментировала сегодняшние заявления президента России Владимира Путина по поводу 30-дневного перемирия, которое было предложено США после встречи с украинской делегацией.

Глава МИД сделала публикацию в социальных сетях, обыграв слова Путина о «первопричинах конфликта».

««Первопричины» — имперские и колониальные цели путинского режима в России», - написала она в своем микроблоге «Х».

Как сообщалось, сегодня Путин заявил, что Россия готова на перемирие, но есть нюансы...

#путин #война рф и украины #байба браже
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Комментарии (8)

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го марта

    Мы так ещё и не услышали от неё, чем закончился её визит в США за народные деньги. То, что посидела в приёмной Марко Рубио, который её так и не принял нельзя считать результатом, на что были потрачены деньги латышских инвалидов и пенсионеров. Где отчёт о её визите? Почему молчат средства массовой информации? Народ Латвии должен знать, на что и куда ушли его деньги.

    82
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    14-го марта

    Чем-то мне эта рожа напоминает рожу обезьяны! Уж слишком большое сходство! А как известно обезьяны умом не блещут...

    50
    3
  • VS
    Vad Sorry
    13-го марта

    Умный глава мид Латвии лучше бы сидел и ни тяфкал у меня ощущение что в правительство набрали всех кто с дурдома и ни адекватные, я понимаю Трамп у него есть сила ,а эта с Твайки вообще зачем лезет? Это Латвийские проблемы? Почему страна с населением в полтора миллиона избрала правительство которое считает что может учить страны где живут миллиарды, у нас что нашли новое галлоктическое оружие и запасы лития? Вернись на ферму и думай про коров

    184
    4
  • lg
    lo gos
    13-го марта

    Увольте эту Байбу, пока беду не накаркала.

    190
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го марта

    Вот уж не думал, что мечта попасть в чиновники ЕС может так отключать мозг...

    132
    1
  • Ч
    Чангл
    13-го марта

    Лучше молчать. Ринкевича, обратно. А это пугало на биржу труда. Пусть поищут себе работу

    106
    5
  • Д
    Дед
    13-го марта

    Еще в декабре 2021 Путин предупредил, что Украина не может быть в НАТО. Все ржали , как кони, а что он сделает, а вот он взял и сделал.

    94
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    13-го марта

    Молчание-золото! Нет! Надо вставить свои три копейки. Дипломаты Мля...

    118
    0
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