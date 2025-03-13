Baltijas balss logotype

Трамп грозит ЕС 200-процентными пошлинами на алкоголь 0

В мире
Дата публикации: 13.03.2025
Deutsche Welle
Трамп грозит ЕС 200-процентными пошлинами на алкоголь

Если Евросоюз не отменит ответные пошлины на американскую продукцию, США наложат сборы на вино, шампанское, виски и другие алкогольные напитки из ЕС в размере 200 процентов, заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ЕС введением пошлин на вино, шампанское, виски и другие алкогольные напитки в размере 200 процентов. Такое решение станет ответом на введение Евросоюзом штрафных сборов в отношении американской продукции, заявил он в четверг, 13 марта, на своей платформе Truth Social.

В своем посте он в особенности выделил французскую алкогольную продукцию и потребовал "немедленной" отмены европейских пошлин. Если этого не произойдет, то новые пошлины США будут введены в ближайшее время, заявил Трамп.

ЕС готов к переговорам

В ответ министр торговли Франции Лоран Сен-Мартен заявил в X, что ЕС не поддастся угрозам новых пошлин, а его страна будет защищать свою промышленность. Трамп обостряет торговую войну, которую он сам развязал, добавил французский министр.

Тем временем в Брюсселе сигнализировали готовность к переговорам с США по вопросам торговли. ЕС всегда говорил, что будет защищать свои интересы, при этом он открыт для диалога, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в ЮАР.

Пошлины США и ЕС

В ночь на 12 марта вступили в силу пошлины США на импорт стали и алюминия в размере 25 процентов для Канады, ЕС и всех других торговых партнеров США. В ответ Еврокомиссия заявила о введении с 1 апреля ответных пошлин на некоторые категории американских товаров, включая джинсы, виски и мотоциклы. Еврочиновники подчеркнули, что "готовы работать с администрацией США" для поиска решения и отменить меры в любое время.

Как заявила глава Еврокомиссии, действия Вашингтона "вредят бизнесу и потребителям". "Эти тарифы нарушают цепочки поставок, приносят неопределенность для экономики, на карту поставлены рабочие места, - сказала фон дер Ляйен. - Цены вырастут и в Европе, и в США. ЕС должен действовать, чтобы защитить потребителей и бизнес".

По данным Евростата, в 2024 году ЕС экспортировал в США вина на сумму 4,9 млрд евро. Это соответствует 29 процентам всего объема винного экспорта Евросоюза, пишет Reuters. В общем показателе винного экспорта ЕС 40 процентов приходится на Францию.

#алкоголь #дональд трамп
3
1

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
x.com/MiloradDodik
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
x.com/WhiteHouse
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео