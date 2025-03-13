Трамп грозит ЕС 200-процентными пошлинами на алкоголь

Если Евросоюз не отменит ответные пошлины на американскую продукцию, США наложат сборы на вино, шампанское, виски и другие алкогольные напитки из ЕС в размере 200 процентов, заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ЕС введением пошлин на вино, шампанское, виски и другие алкогольные напитки в размере 200 процентов. Такое решение станет ответом на введение Евросоюзом штрафных сборов в отношении американской продукции, заявил он в четверг, 13 марта, на своей платформе Truth Social.

В своем посте он в особенности выделил французскую алкогольную продукцию и потребовал "немедленной" отмены европейских пошлин. Если этого не произойдет, то новые пошлины США будут введены в ближайшее время, заявил Трамп.

ЕС готов к переговорам

В ответ министр торговли Франции Лоран Сен-Мартен заявил в X, что ЕС не поддастся угрозам новых пошлин, а его страна будет защищать свою промышленность. Трамп обостряет торговую войну, которую он сам развязал, добавил французский министр.

Тем временем в Брюсселе сигнализировали готовность к переговорам с США по вопросам торговли. ЕС всегда говорил, что будет защищать свои интересы, при этом он открыт для диалога, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в ЮАР.

Пошлины США и ЕС

В ночь на 12 марта вступили в силу пошлины США на импорт стали и алюминия в размере 25 процентов для Канады, ЕС и всех других торговых партнеров США. В ответ Еврокомиссия заявила о введении с 1 апреля ответных пошлин на некоторые категории американских товаров, включая джинсы, виски и мотоциклы. Еврочиновники подчеркнули, что "готовы работать с администрацией США" для поиска решения и отменить меры в любое время.

Как заявила глава Еврокомиссии, действия Вашингтона "вредят бизнесу и потребителям". "Эти тарифы нарушают цепочки поставок, приносят неопределенность для экономики, на карту поставлены рабочие места, - сказала фон дер Ляйен. - Цены вырастут и в Европе, и в США. ЕС должен действовать, чтобы защитить потребителей и бизнес".

По данным Евростата, в 2024 году ЕС экспортировал в США вина на сумму 4,9 млрд евро. Это соответствует 29 процентам всего объема винного экспорта Евросоюза, пишет Reuters. В общем показателе винного экспорта ЕС 40 процентов приходится на Францию.