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Анна Седокова ответила, просила ли она деньги за интервью о смерти Яниса Тиммы 0

Lifenews
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Анна Седокова ответила, просила ли она деньги за интервью о смерти Яниса Тиммы

Соцсети кипят от информации, которая уже пару дней обсуждается в блогосфере. Сообщается, что Анне Седоковой предлагали 10 миллионов рублей за интервью (около 100 000 евро). Правда ли это?

Анна Седокова в свой день рождения пережила страшную трагедию — в ночь с 16 на 17 декабря бывший муж певицы Янис Тимма был найден мертвым в подъезде обычной московской пятиэтажке. По предварительным данным, латвийский футболист совершил суицид.

Анна Седокова в этот же день вышла в соцсети и еле-еле говорила о трагедии, после чего попросила всех подумать о ее сыне Гекторе. Затем она еще дважды выходила на связь, а затем пропала — публика считает, что таким образом она держала траур по погибшему мужу.

Впервые на сцену она вышла 14 февраля — а до этого записала видеообращение, где все обратили внимание на ее худобу. Сейчас Анна чаще стала появляться в соцсетях, и даже начала шутить. А сегодня и вовсе решила прокомментировать информацию о том, что она запросила 10 миллионов рублей за интервью о смерти Яниса Тиммы.

«А по новостям сегодня все правда. Только маленькая правка: предложение сделали мне, а не я», - заявили певица.

При этом певица не ответила, согласилась ли она на откровенный разговор. Сейчас у нее в приоритете творчество: «Вот только я умею разговаривать лишь языком музыки на данный момент. Могу лишь закрываться в студии и писать песни, выворачивая душу наизнанку. Этот тот язык, на котором я сейчас хочу говорить».

По слухам, предложение Анне сделали два федеральных канала — Первый и «Россия». Никто точно не знает, состоится ли этот разговор и о чем он будет. Первый канал уже не раз собирал в студии экспертов и даже связывался с отцом Яниса, пытаясь разобраться в трагедии.

Отметим, что в период брака с Янисом Анна активно рассказывала о личной жизни с баскетболистом, особенно в начале отношений. Многие тогда писали, что спортсмен ушел от любимой жены и маленького сына к экс-солистке «ВИА Гра», а сама Седокова называла молодого мужа «ненасытным в постели».

Говорят, их брак был бы счастливым, если бы у Яниса не начались проблемы в карьере на которые остро отреагировала жена. Дело в том, что многомиллионные контракты в России закончились, он попытался пробиться в NBA, но получил там отказ, а затем вернулся в Москву, где получил предложение играть в медиа-лиге — кстати, лицом клуба была Седокова.

#звезды
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