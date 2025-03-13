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Армения и Азербайджан договорились о мирном соглашении 0

В мире
Дата публикации: 13.03.2025
Deutsche Welle
Армения и Азербайджан договорились о мирном соглашении

Ереван принял предложения Баку по двум пунктам мирного договора, которые оставались несогласованными. По словам Никола Пашиняна, это компромисс, приемлемый для Армении.

Армения и Азербайджан достигли договоренности о мирном соглашении в продолжающемся несколько десятилетий конфликте. "Переговорный процесс по тексту мирного соглашения с Арменией завершен", - заявил в четверг, 13 марта, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов журналистам.

МИД Армении сообщил, что соглашение "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой" готово к подписанию. Ереван готов начать консультации с Баку о сроках и месте подписания документа, указывается в заявлении.

Армения приняла предложения Азербайджана по двум остававшимся пунктам

Армянское внешнеполитическое ведомство также довело по дипломатическим каналам до сведения МИД Азербайджана, что Армения принимает предложения соседней страны по двум несогласованным статьям проекта соглашения о мире. Кроме того, сообщается, что Ереван предлагал опубликовать совместное заявление о завершении переговоров по согласованию мирного договора, но "официальный Баку предпочел сделать одностороннее заявление".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал завершение переговоров с Азербайджаном важным событием. По его словам, документ является компромиссным, поскольку содержит уступки по двум пунктам. "Когда стало очевидным, что нам не удастся иметь идеальные формулировки по этим положениям, то мы провели обсуждения в формате Совбеза, и пришли к выводу, что существующее содержание документа может считаться компромиссным вариантом, который может быть приемлемым", - указал он.

По словам Пашиняна, в тексте соглашения о мире нет формулировок о присутствующих в Армении наблюдателях ЕС, а есть положение о неразмещении сил третьих стран. "Это означает, что после вступления в силу документа и Армения, и Азербайджан не должны размещать силы третьих стран вдоль всей протяженности границы", - пояснил он. Пашинян также подчеркнул, что "в проекте соглашения нет положения, которое касалось бы только Армении или Азербайджана", все из них касаются в равной степени обеих стран.

Мирные переговоры Еревана и Баку

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан согласовали 15 из 17 статей соглашения о мире. Оставались несогласованными лишь статья о воздержании от взаимных исков в международных судебных инстанциях и статья о неразмещении третьих сил на границе.

Азербайджан в рамках мирного плана настаивает, чтобы Армения внесла поправки в свою Конституцию. В ст. 1 Основного закона республики есть ссылка на Декларацию о независимости страны, которую 23 августа 1990 года принял Верховный совет Армении. В начале этой декларации, в свою очередь, имеется отсылка к совместному постановлению Армянской ССР и Нагорного Карабаха "О воссоединении" 1989 года.

"С этим пунктом в их конституции это невозможно, потому что конституция выше любого другого документа, включая международный договор. Поэтому мы не хотим оказаться в ситуации, когда однажды они передумают, и нам снова придется делать то, что мы сделали в сентябре", - разъяснил позицию своей страны президент Азербайджана Ильхам Алиев. До этого он уже неоднократно заявлял о том, что Ереван должен внести поправки в свою конституцию.

#армения #азербайджан
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