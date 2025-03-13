Трамп: заявление Путина о прекращении огня многообещающее, но неполное

"Путин выступил с очень многообещающим заявлением", - сказал Дональд Трамп на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Однако, по мнению президента США, эти высказывания были "неполными", передает "Медуза" со ссылкой на Sky News и Bloomberg.

Трамп подтвердил, что готов обсудить с Путиным предложение о прекращении огня. По его словам, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сейчас ведет "серьезные переговоры в России" и, как ожидается, скоро встретится с Путиным.

"Надеюсь, Россия поступит правильно", - добавил Трамп, отметив, что хотел бы видеть прекращение огня со стороны России.

В ходе пресс-конференции с Рютте президент США также рассказал, о чем представители Вашингтона говорили с украинской делегацией в рамках соглашения о перемирии. В частности, обсуждался вопрос контроля над территориями и Запорожской АЭС, а также членства Украины в НАТО.

"Мы обсуждали [с Украиной] территории, потому что не хочется тратить время на прекращения огня, если в нем не будет смысла. Так что мы говорим: "Смотрите, это вы можете получить, а это - не можете". Обсуждался вопрос НАТО и членства в НАТО. Все знают ответ, он известен уже 40 лет. Многие детали итогового соглашения уже обсуждались. Теперь мы увидим, готова ли Россия. И если нет, это станет очень разочаровывающим моментом для всего мира", - сообщил Трамп.