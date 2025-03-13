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Путин озвучил позицию России в вопросе 30-дневного перемирия на Украине 3

В мире
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Путин озвучил позицию России в вопросе 30-дневного перемирия на Украине
ФОТО: Thought Co

Путин: Россия согласна на 30-дневное перемирие на Украине, но…

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что согласен с предложением США прекратить боевые действие на Украине. Однако это, по словам российского лидера, должно привести к долгосрочному миру.

При этом, Путин отметил и ряд других моментов, включая ситуацию в Курской области.

«Мы что, должны будем ВСУ выпустить из Курской области, после стольких преступлений против мирных граждан? 30 суток эти как будут использоваться, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация?» — заявил он.

«ВС РФ наступают почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия» — отметил Путин.

«На уровне здравого смысла это всем понятно, это серьезные вопросы. Кто определит на протяжении 2 тысяч километров, кто что нарушил?» — задал вопрос российский президент.

Путин поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за внимание к урегулированию украинского конфликта.

«Я хотел бы начать со слов благодарности в адрес президента Соединенных Штатов, господина Трампа, за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания», — отметил Путин.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич поприветствовал итоги переговоров между США и Украиной.

В социальных сетях президент отметил, что Украина продемонстрировала искреннее желание достичь справедливого и прочного мира, и что «мяч теперь находится на стороне России». Министр иностранных дел Байба Браже также написала, что «мяч теперь на стороне России». Министр отметила, что Украина приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня и что Украина явно хочет этого. «Украина не является препятствием для мира», - подчеркивает она.

Про упомянутый «мяч» написали и многие другие представители ЕС.

#путин #война рф и украины
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Комментарии (3)

  • AK
    Anton Kvaskov
    13-го марта

    Сразу напевается песня О.Газманова про Россию......"...в этом слове огонь и сила... " ...Миру мир. Браже уволить.

    24
    2
  • К✓√
    Космос ✓√
    13-го марта

    Нам не интересно мнения каких-то недопрезиков, браже и им подобным которые по сути НИКТО. ББ, хватит публиковать точки зрения непрофессионалов, не интеллектуалов, абсолютно не уважаемых людишек. Мы хотим получать новости и объективную информацию.

    44
    2
  • Ч
    Чангл
    Космос ✓√
    13-го марта

    Согласен с точки зрения ни кто. Ес просрало своё резюме

    8
    1

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