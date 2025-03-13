Насмерть сбил женщину у «Lidl» и скрылся; полиция просит помощи

Вчера, 12 марта, водитель BMW насмерть сбил женщину в Вентспилсе, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция сообщает, что столкновение произошло на улице Дурбес, недалеко от магазина Lidl. Пожилая женщина находилась на проезжей части и после инцидента была доставлена в больницу с серьезными травмами. К сожалению, врачам не удалось спасти ее жизнь.

Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что водитель автомобиля скрылся с места происшествия, поэтому они обращаются ко всем, у кого есть дополнительная информация об инциденте или водителе транспортного средства, с просьбой сообщить об этом.

Полиция также просит владельцев автомобилей предоставить записи с видеорегистраторов, которые могут помочь в расследовании инцидента. Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента и расследует точные причины аварии.